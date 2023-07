Giá xăng dầu hôm nay 24/7: Đồng loạt giảm phiên đầu tuần

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 76,64 USD/thùng, giảm 0,56%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 80,4 USD/thùng, giảm 0,59% vào lúc 6h46 ngày 24/7 theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố đầu tuần trước cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ tăng 0,8% trong quý II so với quý I. Trong tháng 6, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 3,1%, thấp hơn 4 lần so với mức tăng 12,7% trong tháng trước đó, đồng thời thấp hơn so với kỳ vọng tăng trưởng 3,2% của các nhà phân tích.

Giá dầu đã lấy lại được đà tăng khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm ngừng tăng lãi suất, dự trữ dầu của Mỹ giảm nhẹ, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh, và sự gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong những tháng tới.

Giới chuyên gia nhận định, nguồn cung dầu trên toàn cầu đang thắt chặt và tình trạng này có thể gia tăng trong những tuần tới. Việc này sẽ đẩy giá dầu tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, nguy cơ căng thẳng địa chính trị gia tăng cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu.

Giá dầu thô đồng loạt giảm

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 24/7 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 21.639 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 22.797 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.059 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 19.180 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 15.728 đồng/kg.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-24/7-dong-loat-giam-phien-dau-tuan-c6a32478.html