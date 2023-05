Giá xăng dầu hôm nay 14/5: Liên tục giảm, ghi nhận thêm một tuần lao dốc

Giá dầu thế giới giảm hơn 1% trong phiên 12/5, ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh thị trường cân bằng giữa lo ngại về nguồn cung với những quan ngại mới về tình hình kinh tế tại Mỹ và Trung Quốc.

Trong phiên đầu tuần 8/5, giá dầu thế giới đã ghi nhận mức tăng hơn 2%, khi lo ngại về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái giảm bớt và một số nhà giao dịch nhận định đà giảm giá vừa qua của “vàng đen” là quá mức.

Đà tăng này tiếp tục được duy trì trong phiên 9/5 khi thị trường đang đánh giá kế hoạch bổ sung dầu vào kho dự trữ khẩn cấp của Chính phủ Mỹ nhu cầu được dự đoán sẽ tăng lên theo mùa.

Tuy nhiên, giá dầu bắt đầu đảo chiều từ phiên 10/5, sau khi số liệu lạm phát củng cố đồn đoán Fed có thể tăng lãi suất cao hơn nữa.

Đến phiên 11/5, giá dầu thế giới giảm khoảng 2% xuống mức thấp của một tuần do những bất đồng về trần nợ của Mỹ làm dấy lên lo ngại suy thoái kinh tế tại nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới này. Trong khi đó, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tăng và số liệu kinh tế yếu của Trung Quốc cũng gây sức ép lên thị trường.

Tính chung cả tuần này, giá dầu thô giảm 1,5%, xác lập tuần giảm giá thứ ba liên tiếp trong bối cảnh rủi ro suy thoái tại Hoa Kỳ tăng lên vì cuộc khủng hoảng trần nợ công và Trung Quốc đối mặt nguy cơ giảm phát.

Chốt tuần, giá dầu WTI đạt 70,11 USD/thùng, giảm 1,88%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 74,25 USD/thùng, giảm 0,97%.

John Kilduff, đối tác tại công ty quản lý tài sản Again Capital LLC ở New York (Mỹ), cho biết việc thiếu niềm tin vào nền kinh tế khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn như đồng USD, song cũng gây ra sự bi quan về nhu cầu dầu mỏ.

Ngày càng có nhiều người quan ngại Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, sẽ rơi vào suy thoái, khi các cuộc đàm phán về trần nợ của Chính phủ Mỹ bị hoãn lại và lo ngại về một ngân hàng khu vực khác đang bị khủng hoảng gia tăng.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani ngày 12/5 bày tỏ quan điểm rằng ông không kỳ vọng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, sẽ quyết định cắt giảm sản lượng hơn nữa trong cuộc họp tiếp theo tại Vienna (Áo) ngày 4/6 dù cho thị trường nhận được một số dự báo nguồn cung thâm hụt vào nửa cuối năm nay.

Giá xăng dầu ghi nhận tuần giảm

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 14/5, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 20.131 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 21.000 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.653 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 17.972 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 14.862 đồng/kg.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-14/5-lien-tuc-giam-ghi-nhan-them-mot-tuan-lao-doc-c6a28464.html