Giá xăng dầu hôm nay 14/1: Tiếp tục đi lên trước dự báo mới về nguồn cung

Giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,1% lên 81,75 USD/thùng vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam) ngày 14/1. Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 3 giảm 0,08% xuống 84,09 USD/thùng.

Giá dầu thường biến động trái chiều với đồng USD, vì đồng bạc xanh mạnh hơn khiến hàng hóa trở nên đắt hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho rằng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ trung bình trong năm 2023 đạt khoảng 12,4 triệu thùng vào năm sau.

Sản lượng hàng năm của nước này trong năm 2021 trung bình khoảng 11,2 triệu thùng/ngày, giảm 100.000 thùng/ngày so với năm 2020 và thấp hơn 1,1 triệu thùng so với mức kỷ lục 12,3 triệu thùng/ngày thiết lập hồi năm 2019 (thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19). Nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi.

Năm nay, sản lượng trung bình của Mỹ được dự báo trung bình khoảng 11,8 triệu thùng/ngày và sẽ bứt phá vào năm 2023 đạt 12,4 triệu thùng, phá vỡ kỷ lục cũ thiết lập hồi năm 2019.

Giá dầu thô vẫn tăng tốt

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 14/1, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.150 đồng/lít;

- Xăng RON 95 không cao hơn 23.870 đồng/lít;

- Dầu diesel không cao hơn 18.230 đồng/lít,

- Dầu hỏa không cao hơn 17.130 đồng/lít;

- Dầu mazut không cao hơn 16.360 đồng/kg.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-14-1-tiep-tuc-di-len-truoc-du-bao-moi-ve-nguon-cung-5020221417385824.htm