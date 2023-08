Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu thô tăng giảm trái chiều, giá xăng tại Việt Nam chiều nay ra sao?

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 82,9 USD/thùng, tăng 0,1%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 86,34 USD/thùng, giảm 1,38% vào lúc 6h45 ngày 11/8 theo giờ Việt Nam.

Các thành viên của OPEC+ đã chứng kiến tổng sản lượng dầu giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm vào tháng 7 sau khi Ả Rập Xê-út bắt đầu đơn phương cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày, cuộc khảo sát của Platts cho thấy.

Sản lượng dầu của OPEC từ 13 thành viên đạt 27,34 triệu thùng/ngày trong tháng 7, giảm 890.000 thùng/ngày so với tháng 6. Cũng theo khảo sát, các đồng minh ngoài OPEC đạt sản lượng ở mức 13,06 triệu thùng/ngày, về cơ bản không thay đổi so với tháng trước đó, do sản lượng của Nga hầu như không thay đổi.

Sản lượng tháng 7 của OPEC+ ở mức 40,40 triệu thùng/ngày, giảm 940.000 thùng/ngày so với tháng 6.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã báo cáo rằng, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 17 triệu thùng vào tuần trước, mức giảm trong tuần lớn nhất được ghi nhận. Tồn kho hiện đã giảm xuống còn 440 triệu thùng, thấp hơn 1% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này trong năm. Tồn kho xăng thấp hơn 6% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này trong năm trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất thấp hơn 15% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này trong năm.

Giá dầu thô tăng giảm trái chiều

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 11/8 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 22.809 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 23.967 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 20.169 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 20.270 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 16.538 đồng/kg.

Giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đang có xu hướng giảm, tuy nhiên, mức điều chỉnh không đáng kể. Vì thế, trong kỳ điều hành chiều nay ngày 11/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính có thể giảm nhẹ giá xăng trong nước, mức giảm dự báo 200 - 300 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng 800 - 1.200 đồng/lít.

Trong trường hợp cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ.

Nguồn: [Link nguồn]