Giá nhiên liệu tăng, Cục Hàng không đề xuất nới trần giá vé máy bay

Cục Hàng không Việt Nam cho biết theo báo cáo của các hãng hàng không, hiện nay, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng khoảng 30%-42% tổng chi phí chuyến bay của các hãng hàng không.

Tại văn bản tham gia ý kiến đối với Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tác động tăng giá nhiên liệu đến giá dịch vụ vận tải các lĩnh vực, Cục cho biết giai đoạn cuối tháng 3-2022, khi đà tăng của giá dầu thô có dấu hiệu chững lại thì giá Jet A1 vẫn tiếp tục tăng cao. Theo dữ liệu thống kê của IATA ngày 1-4-2022, giá nhiên liệu Jet A1 khu vực châu Á lên tới 132,63 USD/thùng, dự báo giá Jet A1 bình quân năm 2022 là 121,9 USD/thùng.

Để giải quyết cơ bản ảnh hưởng của biến động giá Jet A1 đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ GTVT xem xét phương án điều chỉnh tăng mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa tại thông tư 17/2019/TT-BGTVT.

Trong giai đoạn chưa điều chỉnh tăng mức giá tối đa quy định do cần thời gian thực hiện các quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thông tư số 17/2019/TT-BGTVT), trước mắt do giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt nên các hãng hàng không vẫn có thể chủ động điều chỉnh các mức giá và tỷ lệ bán vé tương ứng với từng mức giá để giảm thiểu tác động về chi phí do biến động giá nhiên liệu.

Với hoạt động hàng không, giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa đang được thực hiện theo cơ chế giá linh hoạt, với nhiều mức giá từ thấp đến cao tùy theo tình hình thị trường, thời gian bay, thời gian đặt vé, điều kiện vé... nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách.

