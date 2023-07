Trong đó, giá lợn hơi tại miền Bắc cao nhất là 67.000 đồng/kg; giá lợn hơi tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình là 64.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Tại Hưng Yên và Thái Bình, thương lái thu mua lợn hơi với giá cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giữ nguyên giá ổn định ở mức 65.000 đồng/kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 59.000- 63.000 đồng/kg; còn tại miền Nam, giá mặt hàng này quanh mốc 61.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá lợn hơi tăng liên tục vì các hộ chăn nuôi không dám tái đàn do thua lỗ khiến nguồn cung bị hụt. Thêm vào đó, dịch bệnh khiến đàn lợn bị giảm mạnh so với trước. Trên thị trường, nhu cầu mua thịt lợn chế biến cho các loại sản phẩm thực phẩm cho mùa lễ hội đang dần cải thiện, nhưng khách mua lẻ phục vụ sinh hoạt vẫn giữ ổn định do nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ thịt không cao. Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh ở Hà Nội hiện tăng nhẹ, ở mức 120.000 - 150.000 đồng/kg.

Nguồn: https://cand.com.vn/Thi-truong/gia-lon-hoi-tang-lien-tuc-i699909/