Giá điện có thể tăng trong năm 2021

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 14:25 PM (GMT+7)

Chi phí đầu vào hệ thống điện đang tăng, do đó nhiều khả năng EVN sẽ phải tăng giá điện để bù đắp.

Nhiều khả năng EVN sẽ phải điều chỉnh giá điện để bù đắp chi phí đầu vào. Ảnh minh họa: Dân Việt

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán SSI, do huy động từ thủy điện và một phần từ nhóm điện mặt trời, sản lượng hợp đồng điện đối với các nhà máy nhiệt điện đang giảm. Ngoài ra, nhóm nhiệt điện cũng chịu tác động bất lợi do sản lượng hợp đồng thấp và giá than và khí đầu vào tăng.

Nhóm công ty năng lượng truyền thống có thể gặp khó khăn trong việc đàm phán hoặc điều chỉnh hợp đồng mua bán điện (PPA) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN.

"Chi phí đầu vào cho hệ thống điện tăng chủ yếu do giá bán cao từ nhóm năng lượng tái tạo, cộng thêm giá khí cũng tăng khiến EVN phải cố gắng kiểm soát chi phí", chuyên gia SSI nhận định.

Bên cạnh đó, việc chi phí đầu vào, nhóm năng lượng tái tạo và giá khí tăng cũng là áp lực để EVN tăng giá điện bán lẻ.

"Khả năng EVN sẽ phải tăng giá điện bán lẻ để bù đắp một phần chi phí đầu vào tăng, mặc dù EVN chưa có quyết định chính thức cho năm 2021", SSI dự báo.

Theo SSI, giá bán trung bình (ASP) của nguồn điện truyền thống (thủy điện, khí đốt và nhiệt điện than) là 1.169 đồng/kwh.

Nếu so sánh giá bán điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo (FIT) với giá bán trung bình, chuyên gia của SSI đưa ra hai kịch bản (không bao gồm thuế ưu đãi).

Thứ nhất, nếu sử dụng FIT hiện tại, khoản chi phí tăng thêm để sử dụng nguồn năng lượng tái tạo ước tính khoảng 12,7 nghìn tỷ đồng (tổng cộng 17,7 nghìn tỷ đồng bao gồm điện gió).

Thứ hai, nếu sử dụng FIT dự thảo (7 cents/kwh), khoản chi phí tăng thêm sẽ thấp hơn ở mức 7,8 nghìn tỷ đồng (tổng cộng 10,7 nghìn tỷ đồng bao gồm điện gió).

Từ 2 kịch bản trên, SSI cho rằng, sản lượng phát điện từ nhiệt điện có khả năng bị giảm huy động do một phần sản lượng mới tăng thêm từ nhóm năng lượng tái tạo và nguồn sản lượng dồi dào từ nhóm thủy điện.

