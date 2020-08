Giá dầu ngày 24/8: Tiếp tục giảm mạnh phiên đầu tuần

Thứ Hai, ngày 24/08/2020 09:12 AM (GMT+7)

Giá dầu thô ghi nhận phiên giao dịch đầu tuần ảm đạm.

Đầu giờ sáng ngày 24/8 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm khoảng hơn 1% xuống 42,34 USD/thùng, giá dầu thô Brent ước tính giảm hơn 1% xuống 44,35 USD/thùng.

Sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mới tại nhiều khu vực của châu Âu và các nơi khác đã phủ bóng đen lên triển vọng của nhu cầu năng lượng. Các nhà phân tích cho biết tại châu Á, xu hướng cắt giảm hoạt động lọc dầu do nhu cầu nhiên liệu yếu cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Trong các thông tin mới nhất, công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes Inc công bố báo cáo hàng tuần cho hay lượng giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ trong tuần này đã tăng 11 lên 183 giàn, chấm dứt chuỗi giảm trong ba tuần trước. Số lượng giàn khoan đã giảm mạnh trong năm nay khi giá dầu thô lao dốc do ảnh hưởng của COVID-19, với số lượng giàn khoan giảm 571 chiếc so với cùng thời điểm năm ngoái. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Eurozone do công ty nghiên cứu IHS Markit công bố cho thấy hoạt động kinh tế của khu vực đang chậm lại, trong khi các số liệu từ Nhật Bản cũng cho thấy hoạt động kinh tế tại đây tiếp tục giảm.

Giá dầu tiếp đà giảm

Tại thị trường Việt Nam, ngày 24/8, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 14.409 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 14.922 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.201 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 10.207 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Bộ Tài chính vừa công bố một số thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) tới hết quý II/2020. So với thời điểm đầu năm, quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đã thặng dư thêm hơn 7.200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục sau nhiều năm.

