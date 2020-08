Giá dầu ngày 17/8: Tiếp tục lao dốc

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 09:16 AM (GMT+7)

Giá dầu thô đi xuống khi hàng loạt dữ liệu không mấy khả quan từ Mỹ.

Đầu giờ sáng ngày 17/8 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm khoảng hơn 0,5% xuống 42,05 USD/thùng, giá dầu thô Brent ước tính giảm hơn 0,3% xuống 44,60 USD/thùng.

Giá dầu giảm do lo ngại rằng nhu cầu sẽ phục hồi chậm hơn so với dự kiến từ các đợt ngừng hoạt động do đại dịch Covid-19. Theo dữ liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Sáu (14/8), doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 đã tăng chậm lại, chỉ tăng 1,2% so với tháng trước, trong khi mức tăng của tháng 6 lên tới 8,4%. So với cùng kỳ, doanh số bán lẻ tháng 7 tăng 2,7%. Các nhà kinh tế theo thăm dò của Reuters dự báo, doanh số bán lẻ trong tháng 7 sẽ tăng 1,9%.

Giá xăng dầu hôm nay cũng chịu áp lực giảm giá lớn khi lo ngại về một cuộc “xung đột kinh tế” trên diện rộng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ - Trung có thể diễn ra sẽ đẩy kinh tế toàn cầu vào một đợt khủng hoảng, suy thoái chưa từng có.

Giá dầu giảm phiên đầu tuần

Tại thị trường Việt Nam, ngày 17/8, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 14.409 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 14.922 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.201 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 10.207 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.183 đồng/kg.

