Giá dầu hôm nay ngày 3/5: Tăng điên cuồng cuối tuần, lấy lại những gì đã mất

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 08:52 AM (GMT+7)

Giảm mạnh nửa đầu tuần và tăng mạnh nửa cuối tuần là diễn biến của giá dầu thô tuần này.

Phiên giao dịch đầu tuần, ngày 27/4, giá dầu thô lao dốc 25% do thị trường lo ngại toàn bộ kho chứa dầu trên thế giới sẽ sớm bị đầy do chịu tác động bởi đại dịch COVID-19. Giá dầu Brent giao tháng 6/2020 đứng ở mức 19,69 USD/thùng, giảm 0,30 USD/thùng trong phiên nhưng giảm tới 1,92 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 26/4.

Tiếp đó, giá dầu thô mất thêm 5% trong phiên giao dịch ngày 28/4 và 0,8% trong phiên ngày 29/4, xuống 12 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,4% lên 20,8 USD/thùng. Những lo ngại về kho chứa dầu đầy khiến giá dầu thô tiếp tục giảm xuống mức thấp. Hàn Quốc, quốc gia có dung lượng lưu trữ thương mại lớn thứ tư ở châu Á, vừa hết chỗ chứa dầu.

Theo nguồn tin của Bloomberg, tổng nguồn cung thương mại trên đất liền của Hàn Quốc khoảng 38 triệu thùng đã được đặt hết. Tại Ấn Độ, một nước tiêu thụ dầu chủ chốt ở châu Á và là nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, dung lượng lưu trữ cũng đang cạn kiệt nhanh chóng. Với nhu cầu sụt giảm, các nhà tinh chế dầu của Ấn Độ đã lấp đầy 95% khả năng lưu trữ.

Trong hai tuần đầu tiên của tháng 4, mức tiêu thụ xăng và dầu diesel của Ấn Độ, hơn một nửa nhu cầu dầu quốc gia, đã bị giảm hơn 60%, theo ước tính của Bloomberg.

Tuy nhiên từ ngày 30/4, giá dầu bất ngờ bật tăng mạnh mẽ do những thông tin khá tích cực về việc cắt giảm sản lượng từ các công ty dầu tại Canada. Bên cạnh đó, lượng dầu tồn kho Mỹ chỉ tăng nhẹ.

Đà tăng được duy trì đến cuối tuần. Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2020 đứng ở mức 22,33 USD/thùng, tăng 0,48 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2020 đứng ở mức 26,61 USD/thùng, tăng 0,13 USD/thùng trong phiên. Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, giá dầu thô WTI đã tăng tới 5,15 USD/thùng so với cuối tuần trước.

Theo các nhà phân tích, sự tăng giá trở lại của dầu thô là do thị trường đang kì vọng giảm áp lực khi thỏa thuận của OPEC+ chính thức có hiệu lực vào hôm qua. Theo đó, Nga có thể giảm từ 560 triệu tấn trong năm 2019 xuống mức 480 triệu - 500 triệu tấn (tương đương 9,6 triệu - 10 triệu thùng/ngày). Ở một diễn biến khác, những tín hiệu mới về thuốc điều trị Covid-19 dấy lên hi vọng thế giới sẽ nhanh chóng kiểm soát được căn bệnh này.

Tăng mạnh vào cuối tuần đã giúp giá dầu vượt qua 22 USD/thùng

Tại Việt Nam, trong tuần qua, 15h ngày 28/4, Liên Bộ Công thương- Tài chính tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu giảm lần thứ 8 kể từ đầu năm nay. Như vậy, hiện tại, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 10.942 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 11.631 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 9.941 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 7.965 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.670 đồng/kg.

