Giá dầu hôm nay 31/7: Lao dốc không phanh khi Covid-19 vẫn hoành hành

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 09:00 AM (GMT+7)

Giá dầu thô giảm mạnh.

Đầu giờ sáng ngày 31/7 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm hơn 5% xuống 39,07 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm hơn 4,5% xuống 41,67 USD/thùng.

Giá dầu thế giới phụ thuộc nhiều vào tuân thủ thỏa thuận OPEC+ và sự linh hoạt trong điều chỉnh nguồn cung để tránh dư thừa. Tuy nhiên, theo phân tích của Rystad Energy, việc OPEC+ nới lỏng hạn ngạch cắt giảm từ tháng 8 sẽ tạo ra dư thừa nguồn cung khoảng 170 triệu thùng trên cơ sở giả định nhu cầu tiêu thụ dầu thô không phục hồi nhanh như tính toán trước đây do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Và như vậy, giá dầu có thể điều chỉnh giảm và các thành viên OPEC+ sẽ phải ngồi lại để thỏa thuận điều chỉnh nguồn cung ngay trong tháng 9 tới.

Wood Mackenzie dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu mỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể tăng 25% trong 20 năm lên đến 44,8 triệu bpd vào năm 2040, tăng 9 triệu bpd - chiếm trên 50% tăng trưởng toàn cầu, mặc dù hiện nay nhu cầu đang giảm. Động lực tăng trưởng tiêu thụ dầu mỏ trong dài hạn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương là nhu cầu di chuyển và sử dụng sản phẩm hóa dầu cao, mặt khác, trọng tâm tăng trưởng sẽ chuyển dần từ Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất hiện nay - sang Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á, do vậy, việc xây dựng công suất tinh chế mới tại đây là cần thiết.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) hạ dự báo phục hồi lưu lượng hành khách trong năm 2020 từ 54% xuống còn 45% so với năm 2019 do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia hạn chế cử nhân viên đi công tác do nguy cơ lây nhiễm cao và cả tác động của khủng hoảng kinh tế. Do vậy, nhu cầu tiêu thụ xăng máy bay trong năm 2020 có thể giảm tới 40% xuống còn khoảng 220 tỷ lít, tương đương 3,82 triệu bpd. Ngành hàng không thế giới dự báo phục hồi hoàn toàn vào năm 2023, trong năm 2021, lưu lượng hành khách sẽ tăng 62% so với năm nay (phụ thuộc nhiều vào phát triển vaccine), tuy nhiên, vẫn sẽ thấp hơn 30% so với năm 2019.

Giá dầu tiếp tục đi xuống

Tại thị trường Việt Nam, ngày 31/7, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 14.409 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 14.973 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 12.397 đồng/lít;

- Dầu hỏa: Không cao hơn 10.279 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-dau-hom-nay-31-7-lao-doc-khong-phanh-khi-covid-19-van-hoanh-hanh-5020203178591786.htm