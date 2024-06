Giá cà phê xuất khẩu tăng: Cánh cửa rộng mở cho cà phê năm 2024 chinh phục đỉnh cao mới

Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2023 cao kỷ lục, đạt 4,24 tỷ USD Theo Tổng cục Hải quan, năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,62 triệu tấn. Kim ngạch tăng 4,6% lên mức cao kỷ lục đạt 4,24 tỷ USD. Tính chung trong năm 2023,, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,62 triệu tấn, giảm 8,7% so với năm 2022; nhưng kim ngạch đạt mức cao kỷ lục hơn 4,24 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2022. Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong năm 2023 đạt 2.614 USD/tấn, tăng 14,5% so với năm 2022.