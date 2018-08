Gạo "tiến vua" giá 27 triệu/kg, có tiền cũng chưa chắc mua được

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Khi nấu chín, chúng có màu đỏ giống như son, hương thơm khác lạ và mùi vị cực ngon.

Với người dân châu Á, gạo và những món ăn chế biến từ gạo đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Gạo trắng, gạo nếp, gạo lứt là những cái tên đã quá quen thuộc, giá thành phải chăng, phù hợp với mức sống của hầu hết mọi gia đình. Nhưng loại gạo son giá 8.000 NDT/kg (~27 triệu đồng) thì không phải ai cũng biết hoặc đủ tiền mua về.

Gạo son – giống gạo “tiến vua” siêu đắt đỏ tại Trung Quốc

Gạo son, hay “gạo son Ngự Điền” là giống ngũ cốc cực kỳ quý giá có nguồn gốc từ thị trấn Vương Lan Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Xưa kia, đây là cống phẩm dâng lên hoàng đế Trung Hoa. So với các loại gạo khác, gạo son rất khó trồng do phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe về môi trường sinh trưởng. Trước kia, người ta vẫn có thể nhìn thấy cây gạo son ở Hà Bắc, nhưng do tình trạng ô nhiễm ở Trung Quốc ngày càng nặng, cộng thêm việc gạo son khó sinh trưởng nên dần dần không còn ai trồng chúng. Ngày nay, tuy bạn vẫn có thể tìm thấy cây gạo son nhưng số lượng của chúng vô cùng ít ỏi.

Gạo son có giá trị dinh dưỡng cực cao, có tác dụng bổ sung khí huyết. Chúng có hạt dài, cả thịt và vỏ đều có màu đỏ đậm. Khi nấu chín, chúng có màu đỏ giống như son, hương thơm khác lạ và mùi vị cực ngon.

Với mức giá 27 triệu VND/kg, gạo son có lẽ chỉ dành riêng cho giới đại gia lắm tiền nhiều của

Do độ hiếm và chất lượng đặc biệt, gạo son được bán với giá rất cao trên thị trường Trung Quốc, có nơi lên tới 8.000 NDT/kg (27 triệu VND). Với mức giá này, gạo son có lẽ chỉ dành riêng cho giới đại gia lắm tiền nhiều của.