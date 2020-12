Đột xuất kiểm tra, phát hiện kho mỹ phẩm giả tại Hải Dương

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 14:51 PM (GMT+7)

Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt (Hải Dương) đã bị lực lượng chức năng xử phạt 120 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng do kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm giả.

Ngày 8/12, thông tin từ tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt đối với một doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm giả mạo.

Cụ thể, trên cơ sở hồ sơ trình của cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) với số tiền 120 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng và tịch thu hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm giả mạo.

Đồng thời tịch thu nhiều nhãn hàng hóa và công cụ, phương tiện được sử dụng để sản xuất hàng giả gồm 72 chai dầu gội đầu BED HEAD TIGI loại 5000 ml; 1.176 chai HYDROGEN PEROXIDE (Oxy trợ nhuộm) 12% loại 1000 ml HISSON PROFESSIONAL; 100 vỏ chai chưa dán nhãn loại 1000 ml và 0,5 kg nhãn HISSON (nhãn giả).

Lô hàng mỹ phẩm giả mạo được lực lượng QLTT phát hiện.

Theo thông tin điều tra, trước đó vào ngày 9/10, đội QLTT số 4 phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện công ty đang sản xuất sản phẩm dầu gội đầu BED HEAD TIGI loại 5000 ml nhãn và sản phẩm dầu dưỡng tóc (oxy trợ nhuộm) HISSON loại 1000 ml nhãn có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa (giả mạo về nơi sản xuất ra hàng hóa).

Trên nhãn hàng hóa các sản phẩm này được ghi toàn toàn bằng tiếng nước ngoài và ghi các nội dung như “Made in Italy”, “Made in the USA”...

Đội QLTT số 4 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ hàng hóa thành phẩm và một số công cụ, phương tiện, nguyên liệu có liên quan để xác minh làm rõ.

Trong thời gian tiếp sau đó, đội QLTT số 4 đã dịch thuật các nội dung trên nhãn hàng hóa cũng như xác minh, làm việc, xin ý kiến chuyên môn một số cơ quan, đơn vị có liên quan, làm việc với đại diện Công ty, đấu tranh làm rõ các sai phạm. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ vụ việc, báo cáo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương trình UBND tỉnh xử phạt theo quy định.

Theo khai nhận của đại diện Công ty, doanh nghiệp này đã đặt mua tem, nhãn của các hãng mỹ phẩm nổi tiếng, xuất xứ nước ngoài để dán vào các sản phẩm do Công ty sản xuất để hợp theo thị hiếu người tiêu dùng, dễ tiêu thụ nhằm bán kiếm lời.

Theo lãnh đạo cục QLTT tỉnh Hải Dương, vụ việc nêu trên tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người tiêu dùng có tâm lý “sính ngoại”, “sính hàng xách tay”... mà không quan tâm tới xuất xứ hàng hóa, kiểm soát chất lượng... Hình thức xử phạt nghiêm khắc này này cũng là hình thức răn đe đủ mạnh đối với những đối tượng làm ăn phi pháp, bất chính cũng như nhưng ai có ý định sản xuất, buôn bán hàng giả nhằm trục lợi, kiếm lời.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dot-xuat-kiem-tra-phat-hien-kho-my-pham-gia-tai-hai-duong-a499184.htm...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dot-xuat-kiem-tra-phat-hien-kho-my-pham-gia-tai-hai-duong-a499184.html