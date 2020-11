Phát hiện xưởng sản xuất quần áo giả thương hiệu Nike, Adidas

Thứ Năm, ngày 19/11/2020 14:25 PM (GMT+7)

Lực lượng Quản lý thị trường Bình Dương đã phát hiện 1 vụ sản xuất trên 3.400 quần áo thời trang nghi vấn giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền.

Theo tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), qua thời gian trinh sát địa bàn, ngày 17/11/2020, đội QLTT số 2 - cục QLTT Bình Dương chủ trì phối hợp đội Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Thuận An và Công an Phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất quần áo tại địa chỉ: 27 lô N1, Khu phố Phú Hội, Phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An do bà Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1985 - HKTT tại Yên Đông, Ý Yên, Nam Định là chủ cơ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang tổ chức sản xuất quần áo thời trang các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas đã được bảo hộ độc quyền mà chưa được phép của chủ sở hữu.

Tổng cộng, có 3.459 đơn vị sản phẩm thành phẩm là quần áo thời trang các loại hiệu Nike, Adidas nghi giả mạo thương hiệu cùng nhiều tem nhãn các thương hiệu này.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-xuong-san-xuat-quan-ao-gia-thuong-hieu-nike-adidas-a496981.html