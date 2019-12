Đồng xu từ thời “ông bà anh”, giờ có giá hơn chục tỷ đồng

Thứ Tư, ngày 04/12/2019 05:00 AM (GMT+7)

Đồng xu có niên đại từ năm 1938 có trị giá 1 đô la (khoảng 12 nghìn đồng) ngày đó, giờ được đấu giá lên tới 504.000 đô la (hơn 11,6 tỷ đồng).

Đồng xu được miêu tả là “một huyền thoại thực sự,sẽ mãi mãi được tôn sùng, nghiên cứu và mơ ước đến” mới đây được mang ra bán đấu giá bởi nhà cái Stack’s Bowers tại bang Baltimore, Mỹ.

Đồng xu có tên Capped Bust không chỉ cổ mà còn cực hiếm. Có 20 đồng xu được làm ra, Viện nghiên cứu Smithsonian tin rằng còn 11 đồng xu tồn tại, nhưng Stack’s Bowers cho biết, có thể chỉ còn 9 đồng xu. Hiện 8 đồng xu đang thuộc sở hữu của các nhà sưu tầm hoặc đang được trưng bày. Một đồng đang nằm trong bộ sưu tập quốc gia thuộc Viện Smithsonian tại Washington DC.

Đồng xu cực hiếm trị giá nửa đô la, giờ được bán đấu giá lên tới 504.000 đô la (hơn 11,6 tỷ đồng). Ảnh CNN

Đồng xu được đưa ra đấu giá được gọi là đồng Cox Specimen. Theo nhà cái, đồng xu này được sang tay cuối cùng vào những năm 1980. Một mặt của đồng xu in hình một người phụ nữ đeo chiếc băng có dòng chữ “Liberty” (tự do), mặt còn lại in biểu tượng đại bàng đầu trắng của nước Mỹ.

Đồng xu này được sản xuất từ sở đúc tiền New Orleans, là một chi nhánh của Sở đúc tiền Mỹ từ 1838. Những đồng tiền được sản xuất ở đây được đóng dấu “O”, đại diện cho tên thành phố, để phân biệt với các đồng tiền được làm từ các sở đúc tiền khác. Tuy nhiên, sở đúc tiền cuối cùng đã sản xuất rất ít số lượng đồng xu nửa đô la này.

Nếu đồng xu này được bán với giá 504.000 đô la thì vẫn chưa phải là đồng xu đắt nhất từng được bán ra. Một đồng Capped Bust khác đã được bán với giá 763.750 đô la vào năm 2014. Gần đây nhất, một đồng khác được bán với giá 444.000 đô la vào hồi tháng 1.

Trước đây, nhà cái Stack’s Bowler đã từng xuất hiện trên các mặt báo với các mức giá bán cao ngất ngưởng. Năm 2013, nhà cái này đã bán ra một đồng xu bạc nổi tiếng được làm từ năm 1794 với giá hơn 10 triệu USD, lập kỷ lục thế giới về giá bán cao nhất cho một đồng xu hiếm.

