Dịch vụ người giúp việc theo giờ thu hút nhiều gia đình có con nhỏ nghỉ học ở nhà

Ở nhiều địa phương, học sinh tạm thời nghỉ đến trường, bao gồm cả các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. Đây là “cơ hội vàng” để người giúp việc, trông trẻ theo giờ tăng thu nhập khi các bậc cha mẹ không thể ở bên cạnh con do vẫn phải làm việc.

Hiện tại đã có 7 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học và thực hiện phương án giảng dạy trực tuyến nhằm giảm thiểu hoạt động tập trung đông người khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Điều này gây không ít khó khăn cho những bậc phụ huynh có con đang học mầm non và tiểu học. Vốn dĩ bận rộn, nay cha mẹ còn phải lo lắng thời gian mình đi làm không có ai chăm sóc con. Nhiều gia đình đã nghĩ tới thuê người giúp việc, trông trẻ theo giờ, vừa có thể dọn dẹp nhà cửa, lại có thể trông chừng con nhỏ khi bố mẹ vắng nhà.

Trong thời gian nghỉ dịch, học sinh vẫn tiếp tục chương trình học qua hình thức trực tuyến nên các gia đình thường yêu cầu người trông trẻ nhanh nhẹn, biết sử dụng công nghệ, có thể dạy học và chơi cùng con. Các bậc phụ huynh có xu hướng ưu tiên lựa chọn những người trẻ tuổi, đặc biệt là những giáo viên mầm non đang trong thời gian nghỉ dịch.

Người giúp việc, trông trẻ theo nhà thường nhận mức lương 16.000 đồng/giờ đối với ca sáng, 18.000 đồng/giờ đối với ca tối. Hầu hết các bậc phụ huynh chỉ thuê người trông trẻ trong khoảng thời gian từ 8h sáng đến 7h tối. Công việc chính của osin trông trẻ là dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, cho trẻ ăn đúng giờ, nhắc nhở bé giờ học online, dạy trẻ học bài, tắm rửa cho bé… Độ tuổi của các con dao động từ 2 tuổi đến 7 tuổi.

Dịch vụ trông trẻ tại nhà đang thu hút nhiều gia đình trong lúc các con phải học online ở nhà.

Chị Vũ Ngọc Ánh (32 tuổi, sinh sống tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Việc con nhỏ nghỉ dịch ở nhà gây nhiều bất lợi cho bố mẹ. Thời gian từ sáng đến tối muộn chúng tôi đều ở cơ quan, không thể chăm sóc con. Ông bà hai bên cũng đã cao tuổi nên vợ chồng tôi không muốn phiền bố mẹ. Yêu cầu thuê người trông trẻ của tôi không cao, chỉ cần có sức khỏe và yêu trẻ con, nếu là giáo viên mầm non thì càng tốt. Công việc chính là nấu cơm, dọn dẹp và trông hai con, 1 bé 4 tuổi, 1 bé 7 tuổi. Mức lương là 6 triệu/tháng, nếu yêu cầu gì thêm có thể thương lượng”.

Kể cả người giúp việc có tuổi cũng được tập huấn các thiết bị công nghệ để có thể thích nghi với nếp sinh hoạt của các gia đình.

Các trung tâm cung cấp dịch vụ người giúp việc theo giờ đều cho biết những yêu cầu tìm người gần đây, hầu hết khách hàng đều có yêu cầu người giúp việc có thể trông trẻ và nắm được kiến thức cơ bản để dạy con học. Các sinh viên trẻ khỏe và những giáo viên mầm non trong thời gian nghỉ dịch chiếm lợi thế hơn đối với những yêu cầu này. Đồng thời, các trung tâm cũng nhận thấy doanh thu có dấu hiệu tăng nhẹ khi quyết định tạm thời cho học sinh nghỉ học được thực hiện. Các đơn vị còn tung ra những chương trình ưu đãi hấp dẫn để thu hút thêm khách hàng tiềm năng.

Chị Lê Thị Dương (sinh năm 1974, quản lý tại Trung tâm đào tạo giúp việc gia đình JupViec.vn) cho biết: “Dịch vụ giúp việc theo giờ vẫn luôn được quan tâm ở tất cả các thời điểm trong năm. Tuy nhiên cũng có một vài khoảng thời gian đặc biệt, số đơn hàng của chúng tôi sẽ giảm hoặc tăng.

Thời điểm hiện tại là cơ hội để chúng tôi tranh thủ nhu cầu cấp thiết của các bậc phụ huynh khi con nhỏ được nghỉ học ở nhà do tình hình dịch bệnh. Số đơn của chúng tôi tăng khoảng 10-15% so với thời điểm khác, số cuộc gọi khách hàng yêu cầu tư vấn cũng nhiều hơn. Các gia đình thường yêu cầu chúng tôi giới thiệu những người giúp việc trẻ khỏe, yêu trẻ con, các bạn sinh viên và giáo viên mầm non đặc biệt được ưu tiên”.

Tại các trung tâm cung ứng dịch vụ giúp việc khác cũng đã tranh thủ "cơ hội vàng" này để tung các gói ưu đãi nhằm thu hút nhu cầu của người dân. Các gói thuê người giúp việc theo giờ đều được ưu đãi từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng khi đăng ký tối thiểu 3 ngày.

Đây được coi là thời điểm vàng để người giúp việc kiếm thêm thu nhập.

Thời điểm dịch bệnh tái diễn phức tạp, các cơ sở giáo dục tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Nam… quyết định cho học sinh nghỉ học và thực hiện hình thức giảng dạy trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Yếu tố này đã giúp dịch vụ người giúp việc, trông trẻ theo giờ có cơ hội tìm được việc làm.

Tuy nhiên, các trung tâm cung cấp dịch vụ cũng khuyến cáo khách hàng nên liên hệ các đơn vị uy tín, có thông tin rõ ràng của người giúp việc, hạn chế thuê những cá nhân đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tránh sự cố không mong muốn.

