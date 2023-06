Cơ sở "4 không" sản xuất hơn 10 nghìn chiếc kem sữa vi phạm

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Sơn La) tiến hành kiểm tra đột xuất với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (kem sữa) do ông Nguyễn Văn H. làm chủ, có địa điểm sản xuất, kinh doanh tại Bản Thống Nhất, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở và 4 nhân viên đang thực hiện việc sản xuất kem sữa, trong tủ cấp đông đang có 10.585 chiếc kem đóng sẵn được cấp đông, do chưa tìm được đầu ra nên chưa bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng giám sát thực hiện tiêu hủy tại cơ sở

Qua quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện các lỗi vi phạm của cơ sở trên gồm: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; Sử dụng người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; Buôn bán hàng đóng gói sẵn không ghi lượng trên nhãn hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã ra Quyết định xử phạt 37,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy 10.585 chiếc kem sữa có tổng giá trị trên 4,7 triệu đồng.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/co-so-4-khong-san-xuat-hon-10-nghin-chiec-kem-sua-vi-pham-169230608221...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/co-so-4-khong-san-xuat-hon-10-nghin-chiec-kem-sua-vi-pham-169230608221627413.htm