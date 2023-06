Phát hiện kho hàng "khủng" với hàng nghìn điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh nhập lậu

Tại kho hàng của Công ty TNHH Việt Tường Thuận ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ trên 3.000 điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu cùng gần 20.000 các sản phẩm khác là mỹ phẩm, quần áo, đồ điện gia dụng đều có dấu hiệu vi phạm.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, ngày 31/5, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám đột xuất kho hàng của Công ty TNHH Việt Tường Thuận, tại địa chỉ thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng

Trên diện tích kho hàng gần 2.000m2, Đoàn kiểm tra do Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Yên Phong đã phát hiện gần 23.000 sản phẩm thuộc các nhóm hàng như điện tử, mỹ phẩm, quần áo, đồ điện gia dụng được xếp ngay ngắn, chuyên nghiệp trên các kệ hàng đều có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điển hình trong số đó là lô hàng với tổng trên 3.000 sản phẩm gồm điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu.

Số điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh có dấu hiệu nhập lậu

Đây là một trong những lô hàng điện tử là điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh lớn nhất bị lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an phát hiện và thu giữ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Người đại diện công ty được xác định là bà Lý Thị Duẩn, có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai.

Bước đầu làm việc với lực lượng chức năng, bà Duẩn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Tường Thuận chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Ngoài mặt hàng điện tử là điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, lực lượng chức năng còn thu giữ gần 20.000 các sản phẩm khác là đồ gia dụng, mỹ phẩm, quần áo

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để đấu tranh làm rõ hành vi, xử lý theo quy định của pháp luật.

