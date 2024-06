Chị nông dân lãi 300 triệu đồng/năm nhờ trồng thứ “tiên dược trời ban”

Cây dâu tằm: “Tiên dược” trời ban không phải ai cũng biết Là loại cây quen thuộc với người Việt Nam từ nhiều năm nay, dâu tằm được nhiều người gọi là "tiên dược". Sở dĩ có thể gọi dâu tằm là "tiên dược" trời ban bởi rất hiếm loại cây nào mà mọi bộ phận đều có thể dùng làm bài thuốc chữa bệnh, từ vỏ rễ, đế cành non hay tầm gửi và tổ bọ ngựa mọc trên cây dâu.... Cụ thể, theo Sức khỏe & Đời sống: - Lá dâu có tên thuốc là tang diệp, vị ngọt đắng, tính mát; tác dụng bổ âm, phát tán phong nhiệt, giải cảm, thanh nhiệt lương huyết, mát gan, mát phổi... Chủ trị các chứng mắt đỏ, mắt mờ, đau nhức chảy nước mắt..., có thể vừa uống trong vừa nấu nước để dùng ngoài. Lá dâu có tác dụng chữa bệnh đổ mồ hôi trộm ở trẻ em. Cách dùng: Uống và vò lá dâu vào nước tắm cho trẻ. Lá dâu còn có tác dụng dưỡng âm; thường được dùng để chữa tăng huyết áp, mất ngủ, phát ban, đau mắt đỏ. -Quả dâu chín trong Đông y có tên thuốc là tang thầm. Tang thầm có vị ngọt, tính hàn, vô độc; vào 2 kinh Can và Thận; có tác dụng tư âm dưỡng huyết, tức phong (trừ gió độc), an thần ích trí, sinh tân chỉ khát, nhuận tràng thông tiện, minh nhĩ mục (thính tai sáng mắt) và ô tu phát (làm đen râu tóc)… -Vỏ rễ cây dâu (tang bạch bì). -Tầm gửi cây dâu (tang ký sinh ). -Tổ con bọ ngựa trên cây dâu (tang phiêu tiêu ). -Sâu dâu, sâu nằm trong thân cây dâu, vốn là ấu trùng của một loại xén tóc ... đều được sử dụng làm thuốc với đặc tính dược lý khác nhau.