Chi hơn chục triệu đồng chỉ để an táng cho chó, mèo tại Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 02/09/2018 19:00 PM (GMT+7)

Để tổ chức đám tang cho thú cưng, nhiều người sẵn sàng bỏ ra hơn chục triệu đồng. Theo đó, đám tang có đầy đủ hoa quả, hương hoa, nến, cờ, quạt, pháp sư làm lễ và đọc lời cầu nguyện và được chôn cất cẩn thận…tại nghĩa trang chó, mèo.

Nghĩa trang độc đáo này nằm trong khuôn viên rộng gần 2.000m2 tại Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Chủ nhân của khu nghĩa trang là ông Nguyễn Bảo Sinh (1940). Theo ông, đây là nghĩa trang cho động vật duy nhất tại Việt Nam.

Nghĩa trang có khoảng 5000 ngôi mộ dành cho động vật.

Từ khi nghĩa trang được mở ra, đã có vài nghìn lần tổ chức an táng cho chó mèo tại đây. Ngay tại đây, đám tang của thú cưng sẽ được tổ chức với đầy đủ hoa quả, hương nến, cờ, bánh... và có cả người làm lễ, đọc lời cầu nguyện. Giá trọn gói dịch vụ dao động từ 1 – 13 triệu đồng tùy theo yêu cầu về nghi lễ, hình thức mà chủ nuôi lựa chọn tiến hành làm lễ an táng.

Đám tang của thú cưng tổ chức tại đây có đủ hương, hoa, vàng mã, cờ… và có người làm lễ.

Cụ thể, có hai hình thức an táng cho vật nuôi làm thú cưng là: hỏa táng và địa táng. Theo đó, hình thức địa táng là con vật được chôn cất dưới đất, sau đó xây mộ dựng bia có cả in ảnh con vật, ghi rõ tên tuổi, năm sinh năm mất. Giá cả loại hình này khá cao lên đến 12-13 triệu đồng. Còn với an táng theo hình thức hỏa thiêu có giá rẻ hơn chỉ từ 1-2,5 triệu/lần.

Các bia mộ có cả ảnh, tên, tuổi và năm sinh, năm mất của động vật.

Ông Sinh cho hay: “Sở dĩ địa táng đắt như vậy là sau khi chôn cất, ông phải thắp hương khói thường xuyên, dọn dẹp và làm lễ vào những dịp đặc biệt. Loại hình này chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện”.

Chị Nguyễn Kim Anh (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) cũng người thân đến đây làm lễ an táng cho thú cưng của mình.

Theo ông, một số sinh viên nghèo tới đây và muốn làm lễ an táng cho thú cưng của mình, ông sẽ không lấy tiền mà chỉ làm giúp.

“Nhiều cháu học sinh, sinh viên có tình yêu thương với động vật là rất đáng quý. Đôi lúc những con vật đó các cháu thấy chúng bị chết ở ngoài dường hay đâu đó, các cháu đem đến đây để làm đám tang cho chúng. Tôi vẫn làm nhưng sẽ không thu phí”, ông Sinh cho hay.

Hiện, nghĩa trang có hơn 5000 phần mộ của các thú cưng, đó là chưa kể nhiều chủ nuôi chọn hình thức hỏa táng rồi mang tro cốt đem về hoặc rắc ngay tại hồ ở nghĩa trang.

Hồ ở nghĩa trang phục vụ cho những chủ nuôi rắc tro cốt của thú cưng của mình sau hỏa táng

Theo ông Sinh, các con vật được đem đến làm lễ an táng chủ yếu là chó, mèo. Một số con vật khác như rùa, cá… cũng được chủ nuôi đem đến đây để làm lễ an táng nhưng số lượng không nhiều.

Trong không gian khu nghĩa trang, ông xây dựng hai tòa hỏa táng ở góc vườn theo hình chop bằng gạch. Việc hỏa táng động vật được thực hiện bằng củi chứ không phải bằng điện hay gas vì theo chủ nhân của nghĩa trang này cho rằng như vậy mới đúng theo nghi thức.

Động vật sẽ được hỏa táng bằng củi tại nghĩa trang.

Nghĩa trang cho động vật “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam này được xây dưng vào năm 1969 và đến năm 2000 mới nhiều người biết đến. Ông cho biết, ban đầu chỉ những người trong khu vực Hà Nội. Bây giờ cả những người ở các tỉnh khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình… cùng đem thú cưng đã mất của mình về đây để làm lễ an táng.

Nhiều người từ các tỉnh miền Trung cũng mang thú cưng ra nghĩa trang này để chôn cất.

Ông Nguyễn Bảo Sinh cũng cho biết những người đem vật nuôi đến làm lễ an táng chủ yếu là giới trẻ, đặc biệt là nữ giới. Nhiều bạn trẻ thương thú cưng quá mà đến đây khóc lóc suốt ngày đêm. Thậm chí, nhiều cô gái đem thú cưng đến đây làm lễ còn khóc đến ngất phải nhập viện gấp.

Khi được hỏi về lý do xây dựng nghĩa trang này, ông Nguyễn Bảo Sinh chia sẻ: “Động vật cũng có linh hồn như con người và tôi cũng là người yêu quý động vật. Vì thế, tôi lập ra nghĩa trang này để những linh hồn động vât có chốn quay về”.

Ông Nguyễn Bảo Sinh đang dọn dẹp và thắp hương các phần mộ của động vật.

Ban đầu, khi có ý nghĩ lập nghĩa trang này, ông Sinh bị gia đình và người thân phản đối gay gắt, bạn bè cũng không còn mấy ai chơi, hàng xóm xung quanh dị nghị. Nhưng chính tình yêu thương động vật đã trở thành động lực để ông duy trì nghĩa trang này suốt thời gian qua.

Ngoài ra, ông Sinh còn xây dựng thêm các dịch vụ khác cho chó mèo, bao gồm các dịch vụ từ siêu thị, khách sạn, phòng khám y tế, phòng thẩm mỹ... với quy mô như một resort.