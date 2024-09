Cận cảnh chợ Hà Nội những ngày mưa lũ: Nguồn cung, giá cả ra sao?

Chợ dân sinh thưa vắng người bán, người mua hơn ngày thường

Tại khu vực chợ Xốm, chợ Cổng, chợ Văn Nội (Hà Đông) hôm nay, giá rau xanh tại các chợ ổn định như ngày hôm qua. Bí đỏ, bí xanh, khoai tây được nhiều người lựa chọn vì bảo quản được dài ngày hơn rau lá. Giá bí đỏ khoảng 25.000 đồng/kg; bí xanh 30.000-35.000 đồng/kg; hành tây 15.000 - 20.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá các loại rau lá cũng giữ ở mức cao, cải ngọt, mùng tơi, dền 15.000- 17.000 đồng/ mớ; rau muống 15.000- 20.000 đồng/mớ. Rau xanh tại các chợ dân sinh không nhiều chủng loại và tươi ngon như trước bão nhưng số lượng khá nhiều.

Trong sáng nay, lạc và các loại rau củ quả như bí xanh, bí đỏ, khoai tây, hành tây, cà tím, su su...được người dân mua nhiều. Giá thịt lợn, thịt bò và thủy hải sản ổn định dù ít cả người bán và người mua.

Trời mưa, lượng người đi chợ cũng thưa vắng.

Chị Thảo, ở Mỹ Đình cho biết, khu chợ Mỹ Đình và Nam Trung Yên người dân đi mua rau, thịt nhiều, đặc biệt, người dân mua bếp ga mini và bình ga.

`Tại chợ Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thời điểm 8h sáng, hàng hoá vẫn khá dồi dào, tuy nhiên giá các loại rau xanh đều tăng mạnh, đặc biệt rau ăn lá tăng gấp đôi. Rau muống có giá từ 20-25.000 đồng/ mớ, rau ngót 20.000 đồng/mớ; bí xanh 25.000-30.000 đồng/kg…

Thịt gà, thịt bò sức mua vẫn bình thường.

Theo giải thích của các tiểu thương bán rau, giá rau tăng là do mưa bão, nhiều khu vực rau bị ngập, hỏng, nên nguồn cung hạn chế. Giá thịt, cá vẫn giữ ổn định, thịt ba chỉ, vai giòn giá 140.000 đồng/kg, vai mềm 130.000 đồng/kg, sườn 120.000 đồng/kg. Tại nhiều hàng thịt lợn, các phần thịt ba chỉ, vai giòn hết từ 8h30 sáng.

Giá thịt lợn vẫn giữ ổn định.

Rau xanh tại siêu thị giữ giá ổn định

Tại các siêu thị, rau xanh giữ giá ổn định, thậm chí một số loại còn được giảm giá. Cải bó xôi 18.000 đồng/bó 300gr, rau muống 13.000 đồng/bó nửa kg, rau lang 11.000 đồng/bó nửa kg. Đại diện Central Retail Việt Nam (quản lý hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market) cho biết, lượng hàng những ngày ngay sau bão tăng 100% sản lượng so với ngày thường. Tính đến ngày 9/9, 150 tấn rau củ quả các loại đã được vận chuyển tới các siêu thị miền Bắc, nguồn hàng đã được chuẩn bị trước đó cùng các đối tác ở Đà Lạt. “Trung bình mỗi chuyến xe đi từ Đà Lạt giao cho miền Trung và miền Bắc là 40 tấn/chuyến, nay tăng lên 75 - 80 tấn/chuyến. Giá cả vẫn giữ nguyên như trước bão”, đại diện hệ thống siêu thị cho biết.

Hàng hoá tại siêu thị liên tục được bổ sung trên quầy kệ, đáp ứng sức mua thực phẩm của người dân Thủ đô.

Tại siêu thị WinMart Lê Đức Thọ, sáng nay thực phẩm tươi sống và rau xanh được bổ sung trên các kệ hàng, trái ngược so với cảnh hết thực phẩm tươi sống, rau xanh chỉ còn một số loại lúc chiều và tối hôm qua tại nhiều cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ này trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện hệ thống WinMart/WinMart+/WiN cho biết, tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hệ thống bán lẻ này cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn về thiệt hại cơ sở vật chất và hàng hóa. Theo thống kê sơ bộ đến chiều tối 10/9, khoảng 600 cửa hàng tại miền Bắc của WinMart/WinMart+/WiN bị thiệt hại, nặng nhất là hư hỏng hàng hóa do ngập nước/cúp điện kéo dài, các tài sản như: Tủ đông, tủ mát, máy tính... bị ngâm nước.

Mặt hàng thịt bò tiêu thụ bình thường.

4 nông trại WinEco tại miền Bắc đang bị thiệt hại nặng nề do bão. Hoạt động vận chuyển hàng hóa từ kho hàng Supra đến các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN đang gặp trở ngại do tình trạng ngập lụt và sạt lở tại các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, hệ thống này đã triển khai một số giải pháp để cung ứng hàng hóa kịp thời phục vụ người dân.

Thực phẩm bán tại các chợ phong phú.

Đại diện Hệ thống siêu thị BRGMart cũng cho biết, đến trưa 11/9, do Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có mưa nên người dân ở nhà không đi mua sắm, nên lượng khách khá vắng. Các loại thực phẩm thiết yếu, thực phẩm tươi sống, thịt đều đầy đủ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ, rau xanh ăn lá bị ảnh hưởng nên ít hơn, còn các loại củ, quả thì vẫn đầy đủ, giá cả ổn định. Tại Hải Dương, ngày hôm qua lượng khách tăng đột biến, tuy nhiên, đến trong sáng nay thì rất vắng khách. Hiện, các nhà cung cấp vẫn đang chuyển hàng về các kho bình thường, đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá cho người dân đến mua sắm.

Chiều qua, người dân Hà Nội có hiện tượng đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Bởi vậy, nhiều siêu thị hết hàng cục bộ. Lúc 15h tại GO! (Số 222 Trần Duy Hưng) cũng ghi nhận tình trạng kệ hàng thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thịt lợn trống trơn. Gian hàng rau xanh cũng thiếu hụt.

Theo nhiều người tiêu dùng, giá thực phẩm ngoài chợ tăng cao do chịu tác động của hoàn lưu sau bão, vì vậy, người tiêu dùng lựa chọn vào siêu thị để mua hàng, bởi các siêu thị thường giữ mức giá bình ổn. Đại diện siêu thị BigC cũng cho biết, sẽ đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa cho người tiêu dùng Thủ đô cả trước, trong và sau bão Yagi.

Rau xanh có lá tăng cao người dân chuyển sang mua rau củ quả.

Sẵn sàng cung ứng đầy đủ, kịp thời hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hệ thống bán lẻ và các chợ, nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn cơ bản được đảm bảo để phục vụ người dân. Một số điểm bán trên địa bàn nằm trong khu vực ngập úng dẫn đến công tác vận chuyển hàng hóa chậm hơn so với thông thường do phương tiện vận chuyển được điều chuyển đến các tỉnh ảnh hưởng nặng nề của bão. Các mặt hàng rau, củ, quả có tăng do mưa, ngập khiến rau bị hỏng và khó khăn trong công tác thu hoạch và vận chuyển. Tuy nhiên, các mặt hàng này đã được chủ động điều chuyển từ nguồn hàng các tỉnh phía Nam để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân.

Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân sau bão và hoàn lưu bão số 3, Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị kinh doanh thương mại, đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ, doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn sớm xử lý các sự cố xung quanh khu vực bán hàng, tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa được thông suốt, an toàn, kịp thời. Bên cạnh đó, thực hiện cứu trợ theo phương án đã xây dựng để bảo đảm đời sống nhân dân, đặc biệt là khu vực bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 3.

Rau xanh có lá tăng gấp đôi so với ngày thường.

Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, tính đến 11h ngày 11/9, tại Quảng Ninh: Tình hình cung ứng hàng hóa tại các siêu thị, chợ, trong đó có một số địa bàn của tỉnh mặc dù cơ sở vật chất bị hư hỏng do bão gây ra nhưng các đơn vị vẫn duy trì hoạt động. Hiện có 130/133 chợ, 11 siêu thị kinh doanh tổng hợp và 342 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn đa số đều duy trì bán các mặt hàng thiết yếu trong đó có rau củ quả, thịt, trứng. Tỉnh Quảng Ninh vẫn đáp ứng nhu cầu cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, giá các mặt hàng cơ bản ổn định, trừ một số mặt hàng như rau xanh, thịt có mức tăng nhẹ từ 10-15% so với thời điểm trước bão.

Tại Hải Phòng, do tâm lý lo ngại mua lũ, sạt lở tại các tỉnh phía Bắc kéo dài, ngay từ chiều ngày 10/9, khách hàng vào mua sắm tại các siêu thị tăng đột biến (tăng trên 150-170% so với ngày thường). Người dân xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm như thịt, cá, rau xanh, các loại đồ ăn sẵn, bánh mỳ, lương khô, sữa, nước, giá cả hàng hóa tại các siêu thị vẫn ổn định so với ngày thường, không có tăng giá các mặt hàng, lượng hàng bán ra tăng mạnh từ 50-80% so với ngày thường.

Tại Hà Giang, một số tuyến huyện vẫn xảy ra mưa vừa và to dẫn đến sạt lở khá nghiêm trọng nên tạm thời theo ghi nhận huyện Xí Mần không thể thông thương hàng hóa. Chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai phương án khắc phục để lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân.

Hoa quả được bày bán nhiều giá ổn định, người mua thưa vắng.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, đối với các khu vực chưa bị ngập lụt, chia cắt, tình hình cung ứng hàng hóa vẫn được bảo đảm, giá hàng hóa tại các hệ thống phân phối hiện đại được giữ ổn định; tại các chợ truyền thống, giá một số loại rau, củ, thịt lợn, mỳ có tăng nhưng nguồn cung được bổ sung thường xuyên nên không có hiện tượng thiếu hàng tăng giá đột biến.

Đối với các khu vực bị ngập, lụt, chia cắt, Sở Công Thương và các doanh nghiệp đang phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, cung ứng các mặt hàng như nhu yếu phẩm như mỳ, lương khô, bánh mỳ, bánh trưng, nước uống đóng chai đến cho người dân.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại và dự trữ nguồn như yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do Bão gây ra.

Triển khai Tổ công tác tiền phương về cung ứng, điều tiết hàng hóa thiết yếu

Ngày 11/9, Bộ Công Thương ban hành Công điện hỏa tốc số 6969/CĐ-BCT về việc tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét sau bão, trong đó, tổ chức triển khai Tổ công tác tiền phương về cung ứng, điều tiết hàng hóa thiết yếu tại các địa phương chịu ảnh hưởng sau bão số 3 để trực tiếp nắm bắt tình hình thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu. Thực hiện công tác điều tiết giữa các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng của mưa, lũ với các tỉnh, thành phố khác khi có đề nghị của địa phương nhằm bảo đảm duy trị cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các địa phương chịu tác động của mưa, lũ.

