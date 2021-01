Bóc giá xế hộp hạng sang của "ông hoàng phim hài Tết" Quang Tèo

Thứ Hai, ngày 18/01/2021 16:02 PM (GMT+7)

Danh hài Quang Tèo là một người đam mê nghệ thuật và cũng thích trải nghiệm xe. Nam diễn viên đã từng sử dụng 9 chiếc xe ô tô sang khiến nhiều người choáng váng.

Quang Tèo là một trong những nghệ sĩ quen thuộc với làng phim hài Tết, trong hàng loạt series hài Tết đình đám như: “Đại gia chân đất”, “Làng ế vợ”…

NSƯT Quang Tèo là gương mặt quen thuộc của phim hài Tết.

Diễn viên Quang Tèo không chỉ là diễn viên đa tài năng, anh còn biết đến là một "đại gia" ngầm trong giới diễn viên. Nam nghệ sĩ sở hữu nhiều nhiều nhà đẹp, bất động sản.

Quang Tèo trong ngày vui với xế hộp mới.

Vị "đại gia chân đất" đã lên đời bằng chiếc xe Fortuner mới thay cho chiếc cũ. Quang Tèo chia sẻ, anh chuyển từ xe màu đen thay vì trắng như trước đây với hy vọng chiếc xe sẽ đem lại may mắn. Đây là chiếc Fortuner thứ 3 và là chiếc xe thứ 9 anh từng sở hữu.

Chiếc xế hộp Fortuner của Quang Tèo thuộc phiên bản máy dầu, một cầu, số tự động. Số tiền anh phải trả sau khi đóng thuế để ra biển là 1,25 tỷ đồng, chưa kể gói phụ kiện bán kèm.

Danh hài Quang Tèo là một người đam mê nghệ thuật và cũng thích trải nghiệm xe.

Toyota Fortuner được trang bị an toàn khá tốt so với nhiều đối thủ trong phân khúc, đáp ứng yêu cầu xe SUV 7 chỗ an toàn cho người tiêu dùng.

Các vai diễn của anh đều rất đào hoa, dí dỏm, tuy nhiên ngoài đời nam diễn viên Quang Tèo kết hôn khá muộn. Lấy vợ ở tuổi 38, vợ chồng nam diễn viên chỉ thực sự trọn vẹn hạnh phúc khi đón nhận tin vui. Hiện tại Quang Tèo có hai con, một trai, một gái sau nhiều năm hiếm muộn.

