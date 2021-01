Bóc giá xế hộp của "yêu nữ hàng hiệu" Thiều Bảo Trang

Thứ Năm, ngày 21/01/2021 15:48 PM (GMT+7)

Thiều Bảo Trang chị gái của ca sĩ Thiều Bảo Trâm không chọn dòng xe phổ biến mà ”chơi nổi” khi sắm chiếc Jaguar XF sang trọng tiền tỷ.

Thiều Bảo Trang chị gái của ca sĩ Thiều Bảo Trâm đều là những ca sĩ trưởng thành từ giọng hát Việt. Mặc dù hoạt động không quá ồn ào trong làng giải trí nhưng những món đồ mà Thiều Bảo Trang sở hữu khiến ai cũng ngỡ ngàng vì độ "khủng" của nó.

Không chỉ thường xuyên mua những món đồ hiệu đắt tiền, Thiều Bảo Trang còn sẵn sàng chi tiền tỷ tậu xế hộp hạng sang Jaguar XF để làm phương tiện đi lại. Được biết chiếc xế hộp hạng sang Jaguar XF có giá khoảng 3 tỷ đồng. Nữ ca sĩ cũng là một trong những người đẹp đầu tiên sở hữu dòng xe này trong Vbiz.

Nhạc sĩ Phương Uyên đi cùng với Thiều Bảo Trang tại nơi nhận xe.

Sau khi nhận xế hộp nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang không quên chia sẻ hình ảnh đi đến địa điểm nhận xe lên mạng xã hội. Theo đó, người đẹp đã vừa "tậu" cho mình chiếc xe hơi đắt đỏ và sang trọng. Không giấu được niềm vui, cô đã đăng tải ngay dòng trạng thái: "Celebrate the occasion of a new lover. (tạm dịch: Chúc mừng nhân dịp có người yêu mới). Còn gì phê hơn là có người yêu mới các bạn nhỉ".

Cận cảnh chiếc xe cá tính và sang trọng, hiện đại của Thiều Bảo Trang.

Jaguar XF là mẫu xe thiết kế hướng đến sự khác biệt về phong cách pha trộn giữa sang trọng và thể thao, cảm giác lái được hỗ trợ tối ưu.

Chị em ca sĩ Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trang được khán giả biết đến khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên và là thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà. Sau này, cô hoạt động ca hát với em gái ruột Thiều Bảo Trâm và đến nay cả hai đã theo con đường solo riêng. Đặc biệt, cô còn được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi phong cách thời trang rất "chất" nhưng không kém phần trẻ trung.

Bốn chị em nhà Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm.

Trước đó, Thiều Bảo Trang từng cho biết, bốn chị em nhà cô là "đội hình hàng hiếm" vì cùng sở hữu nhiều nét giống nhau và rất thân thiết. Thông qua những hình ảnh mà chị em nhà Thiều Bảo Trang chia sẻ lên trang cá nhân mỗi khi có dịp hội ngộ khiến nhiều khán giả trầm trồ khen ngợi.

