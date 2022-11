Bộ Công thương lên tiếng về thông tin "cấm mua xăng bằng thùng, can, chai"

Trước đó, Bộ Công thương ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, xử lý các trường hợp bán xăng qua thùng, can, chai.

Tuy nhiên, theo cơ quan này, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin chưa hiểu đúng về quy định của pháp luật đối với hành vi bán xăng dầu có các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can, chai và các dụng cụ chứa đựng khác. Do vậy, Bộ Công thương đã có lý giải vấn đề này.

Cụ thể, Bộ Công thương cho biết hiện tại, pháp luật không có quy định cấm người dân mua xăng bằng chai, can đem về.

"Bởi xăng dầu không chỉ phục vụ cho nhu cầu về phương tiện đi lại như ô tô, xe máy, mà rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể dùng để chạy động cơ như vận hành máy xay sát tại nhà, chạy ghe, thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác", cơ quan quản lý lý giải.

Pháp luật không có điều khoản nào cấm người dân mua xăng bằng chai

Theo Bộ Công thương, sở dĩ có quy định này vì bán hàng qua can, thùng, trụ xăng nhỏ thường không đảm bảo an toàn cháy nổ, không tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo quy định của pháp luật đối với kinh doanh xăng dầu - mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, việc tích trữ xăng dầu không có thể gây cháy nổ nếu không bảo đảm an toàn.

Theo khoản 4 Điều 32 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định rõ: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. (khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP). Hành vi tàng trữ xăng dầu có thể chịu trách nhiệm về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

"Văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương đã nêu rõ là chỉ xử lý đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác, chứ không phải hành vi mua xăng bằng can, chai, thùng và các vật chứa khác", Bộ này nhấn mạnh.

Song, xăng dầu là mặt hàng đặc biệt và là ngành kinh doanh có điều kiện nên việc kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước và được cấp phép.

Theo ghi nhận của Báo Giao thông, thời điểm hiện tại giá xăng vỉa hè được bán dọc theo các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Giải Phóng, Khâm Thiên,... có giá dao động 25.000-30.000 đồng/lít. Một số điểm bán tính giá theo chai 1,5 lít có giá 50.000 đồng, chai 2 lít giá 60.000 đồng.

Bộ Công thương dẫn Điều 35, Nghị định 99 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí, cụ thể, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bo-cong-thuong-len-tieng-ve-thong-tin-cam-mua-xang-bang-thung-can-chai-d571900.html