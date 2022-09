Bí mật về viên kim cương hồng may mắn sắp đem về 800 tỷ đồng ở cuộc đấu giá sắp tới

Theo các chuyên gia, độ bão hoà màu như của viên kiêm cương rất khó tìm thấy trong tự nhiên, độ trong suốt cũng thuộc dạng hiếm có.

Tuy nhiên, vẫn còn một bí mật khác khiến viên kim cương này được đặt tên là Fortune Pink-Hồng May Mắn. Khối lượng chính xác của viên kim cương là 18,18 carat. Con số 18 có hàm ý tốt đẹp trong quan điểm Á Đông bởi đọc chệch theo phiên âm tiếng Hán là “nhất phát”. Angela Berden, chuyên gia về trang sức của Christie cho biết: “Có khối lượng là một con số tốt lành được kỳ vọng sẽ đem đến may mắn cho người sở hữu nó. Hiện tại, tôi không biết ở đâu có thể có một viên đá thứ 2 như vậy”

Viên kim cương có khối lượng chính xác là 18,18 carat.

Cũng theo nhà đấu giá Christie, con số mang ý nghĩa “nhất định phát tài” này đã giúp viên kim cương thu hút được sự chú ý của các nhà sưu tầm khắp nơi trên thế giới. Vào ngày 8/11 tới đây, món đồ quý hiếm này dự kiến sẽ đem về từ 25 đến 35 triệu USD (khoảng 600-800 tỷ VNĐ).

Nhu cầu về kim cương hồng quý hiếm đã tăng theo cấp số nhân trong bố cảnh nguồn cung ngày càng thu hẹp. Năm 2020, mỏ đá quý Argyle ở Tây Australia, vốn là nguồn cung câp 90% kim cương trên thế giới đã phải đóng cửa do cạn nguồn khai thác.

Nguồn cung kim cương hồng đang ngày càng khan hiếm

Cho đến nay, viên kim cương hồng lớn nhất được bán đấu giá là Winston Pink Legacy. Viên đá quý hiếm 18,96 carat này đã đạt kỷ lục 50 triệu USD vào năm 2018. Nó cũng lập kỷ lục thế giới với giá mỗi carat (2,65 triệu USD) cho một viên kim cương hồng được bán đấu giá. Một số thương vụ đáng chú ý khác bao gồm Pink Promise 14,93 carat, đạt 32,16 triệu USD và Sakura 15,81 carat, được đấu giá thành công ở giá 29,29 triệu USD.

Viên kim cương hồng may mắn hiện được đặt trên một chiếc nhẫn có trang trí bằng kim cương trắng xung quanh. Món trang sức quý giá này sẽ được trưng bày tại nhà đấu giá Christie New York trong một tuần kể từ ngày 3 tháng 10, trước khi tới Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 10 đến 13 tháng 10, Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 21 đến 23 tháng 10 và Singapore, từ ngày 28 đến 30 tháng 10. Viên kim cương sau đó sẽ tham gia “Tuần lễ xa xỉ” của Christie tại khách sạn Four Seasons ở Geneva từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11.

