Bất ngờ chi phí sinh hoạt tại TP HCM rẻ thứ hai khu vực Đông Nam Á

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 05:00 AM (GMT+7)

iPrice vừa ra báo cáo so sánh chi phí sinh hoạt trung bình hàng tháng của 6 thành phố nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á từ Numbeo, một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất Thế Giới do người dùng đóng góp. Theo đó, Bangkok có chi phí sinh hoạt hàng tháng (bao gồm mọi nhu cầu cần thiết như tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và các tiện ích khác) ước tính là 24,5 triệu đồng (1.061 USD) cho một người. Manila cũng không thấp hơn nhiều, chỉ 1% so với Bangkok, chi phí ước tính là 24,1 triệu đồng (1.046 USD) trong một tháng cho một người. Theo sau là Jakarta với mức 19,5 triệu đồng (845 USD).

Hai thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhất theo báo cáo này là TP HCM và Kuala Lumpur. Các khoản tiền để duy trì mức sống ổn định bao gồm các chi phí thuê nhà, thực phẩm, di chuyển và các tiện ích khác cho một người ở TP HCM chỉ rơi vào khoảng là 816 USD (khoảng 18,8 triệu đồng).

Chi phí sinh hoạt dành cho một người ở TP HCM thấp hơn so với Singapore (202%), Bangkok (30%), Manila (28%) và Jakarta (4%). Kuala Lumpur là điểm đến rẻ nhất với chi phí trung bình một tháng rơi vào 789 USD (khoảng 18,2 triệu), không chênh lệch nhiều so với TP HCM.

Việc cân bằng nhu cầu sống và thu nhập sẽ giúp người lao động tại TP HCM có cuộc sống dễ chịu hơn, đặc biệt là trong giai đoạn mọi thứ đều cần phải thắt chặt do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 toàn cầu

Chi phí thuê nhà tại Singapore cao gấp 4 lần TP HCM.

Singapore giữ vị trí đầu bảng trong chi phí thuê nhà, cao gấp 4 lần so với TP HCM.

Để thuê căn hộ một phòng ngủ tại khu vực trung tâm TP HCM cần khoảng 8 triệu đồng (346 USD), nằm ngoài trung tâm khoảng 5 triệu đồng (216 USD). Mặc dù có mức sinh hoạt gần như tương đương với Kuala Lumpur, tuy nhiên chi phí trung bình để thuê căn hộ một phòng ngủ tại khu vực trung tâm TP HCM cao hơn 16% so với Kuala Lumpur.

