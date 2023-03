Bán xăng kém chất lượng, một công ty bị phạt gần 350 triệu đồng

Ngày 29/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành quyết định xử phạt một công ty dùng trụ bơm xăng hết hạn kiểm định, bán xăng không đảm bảo chất lượng với tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

Theo đó, ngày 14/3, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty dầu khí C.K (trụ sở chính tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ) đã để chi nhánh công ty tại thị xã Bình Minh (ấp Thuận Thới, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) sử dụng 2 trụ bơm xăng, dầu phục vụ kinh doanh có giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực từ tháng 11/2021 và bán xăng Ron 95-III, dầu DO 0,05S có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ hơn 132 triệu đồng.

Hành vi của công ty đã vi phạm quy định tại Nghị định số 119 ngày 1/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 126 ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

Căn cứ đề xuất của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty dầu khí C.K tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

