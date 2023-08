Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo đẩy giá nhiều mặt hàng lên mức cao chưa từng có

Lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati của Ấn Độ có hiệu lực ngay vào cuối ngày 3/8, động thái mới nhất trong nỗ lực của chính phủ nhằm kiềm chế giá lương thực trong nước. Bộ Các vấn đề Người tiêu dùng cho biết lệnh cấm sẽ giúp đảm bảo “có đủ” gạo trắng non-basmati ở Ấn Độ, cũng như “làm dịu đà tăng giá ở thị trường nội địa”.

Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, chiếm hơn 40% thương mại gạo toàn cầu, đồng thời là nhà sản xuất lớn thứ hai sau Trung Quốc. Các nhà phân tích nói với CNBC rằng lệnh cấm này có thể khiến giá vốn đã tăng cao thậm chí còn tăng cao hơn, kết hợp với tác động từ lệnh cấm vận chuyển gạo tấm vào tháng 9 của nước này.

Eve Barre, nhà kinh tế ASEAN tại công ty bảo hiểm tín dụng thương mại Coface, cho biết: “Nguồn cung gạo toàn cầu sẽ thắt chặt đáng kể... vì quốc gia này là nhà sản xuất lương thực thứ hai thế giới”.

Barre cho biết Bangladesh và Nepal sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lệnh cấm vì cả hai nước đều là những điểm nhập khẩu gạo Ấn Độ hàng đầu. Công ty phân tích nông nghiệp Gro Intelligence đã dự đoán trong một báo cáo gần đây rằng lệnh cấm cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào gạo.

“Các điểm đến hàng đầu của gạo Ấn Độ bao gồm Bangladesh, Trung Quốc, Benin và Nepal. Các nước châu Phi khác cũng nhập khẩu một lượng lớn gạo Ấn Độ,” các nhà phân tích của Gro Intelligence viết.

Nhà kinh tế cấp cao Radhika Rao của Ngân hàng DBS cho biết các nhà nhập khẩu bị ảnh hưởng có thể chuyển sang các nhà cung cấp thay thế trong khu vực, như Thái Lan và Việt Nam.

Giá lúa mì tăng vọt trong tuần này sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Thỏa thuận đã tìm cách ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu.

Giá gạo tăng cao?

Coface's Barre cho biết: “Ngoài việc giảm nguồn cung gạo toàn cầu, phản ứng hoảng loạn và đầu cơ trên thị trường gạo toàn cầu sẽ làm trầm trọng thêm việc tăng giá”.

Giá đã dao động ở mức cao nhất trong thập kỷ, một phần do nguồn cung thắt chặt hơn khi lương thực này trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn do giá của các loại ngũ cốc chính khác tăng sau cuộc chiến của Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

“Lạm phát gạo đã tăng tốc từ mức trung bình 6% so với cùng kỳ năm ngoái lên gần 12% vào tháng 6 năm 2023,” Rao của DBS cho biết. Giá gạo thô kỳ hạn tăng cao hơn 1% lên mức 15,8 USD/tấn (ctw) sau thông báo của Ấn Độ.

Quốc gia Nam Á đang vật lộn với giá rau, trái cây và ngũ cốc cao. Giá cà chua ở Ấn Độ đã tăng hơn 300% trong những tuần gần đây do thời tiết bất lợi. Một cuộc thăm dò của Reuters dự đoán lạm phát của nước này có thể đạt 4,58% so với cùng kỳ năm ngoái do giá lương thực tăng vọt.

Nhà phân tích cấp cao của Rabobank, Oscar Tjakra, dự đoán giá gạo toàn cầu sẽ tăng hơn nữa do thị phần của Ấn Độ trên thị trường toàn cầu. Tjakra dự đoán giá thậm chí có thể vượt qua mức cao nhất trong quý hai khi gạo thô đạt mức 18 USD/cwt.

