3 loại côn trùng tạo “cơn sốt”, giá lên tới hàng triệu đồng

Bọ hung là loài côn trùng sống ở các vùng ẩm thấp, có nhiều mùn, nhất là những nơi có phân trâu, phân bò đã thải ra nhiều ngày. Ảnh: Internet

Vài năm gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều thương lái thu gom bọ hung với giá 800 – 900 nghìn đồng/kg. Ảnh: Nongthonviet

Bọ bung được thu mua là phải to hơn đầu ngón tay và phải phơi khô. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, hiện chưa có các điểm thu mua thường xuyên và chưa rõ mục đích thu mua của thương lái nên người dân cần thận trọng, không nên vì các lợi ích trước mắt mà tận diệt bọ hung. Ảnh: Nongthonviet

Ve sầu non cũng là mặt hàng bán chạy trên chợ mạng, giá từ 350.000 - 500.00 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới 600.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook

Ve sầu chủ yếu được thương lái thu gom tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ... Ve sầu được thu mua để chế biến thành các món ăn cho quán nhậu. Ảnh: Dân trí

Ve sầu non giá cao ngất ngưởng là do ve sầu không có quanh năm, chỉ xuất hiện từ đầu tháng 5 đến tháng 7. Hơn nữa, người bắt ve chỉ chọn những con ở giai đoạn nhộng, còn non và chưa mọc cánh. Ảnh: Facebook

Không chỉ ve sầu non, trên chợ mạng còn xuất hiện người mua xác ve sầu với giá từ 450.000 đến 1,4 triệu đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook

Con vờ xuất hiện 3-4 lần trong năm, là sản vật của sông Hồng được săn đón những năm gần đây. Khoảng tháng 3 âm lịch hàng năm, con vờ bắt đầu nổi lên mặt sông. Ảnh: Vietnamnet

Trên thị trường, con vờ có giá khoảng 500.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những năm bắt được ít, giá loài côn trùng sông Hồng này lên đến hàng triệu đồng/kg cũng không có hàng. Ảnh: Vietnamnet

Người làm nghề bắt vờ chủ yếu hoạt động ở sông Hồng đoạn chảy qua quận Ba Đình, Hoàng Mai, một số đến từ tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Dân Việt Thực hư hạt dẻ được quảng cáo là đặc sản Trùng Khánh, Cao Bằng. Nguồn: VTV24

