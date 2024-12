Võ sĩ muay Việt Nam đánh đối thủ sưng húp, vẫn mất chức vô địch & 2,5 tỷ đồng

Khởi đầu khó khăn

Màn so tài giữa Trương Cao Minh Phát và võ sĩ người Ma Rốc The Red Lion ở hạng cân Flyweight (61, 235 kg) là trận đấu tâm điểm của sự kiện võ thuật Muay Thai Rampage x Road To ONE: Việt Nam kết thúc vào khuya ngày 22/12 tại Quận 7 (TP.HCM).

Minh Phát mất chức vô địch đầy tiếc nuối

Đây là trận đấu chung kết mùa giải khi người giành chiến thắng không chỉ đoạt chức vô địch 100 triệu đồng mà còn nhận bản hợp đồng thi đấu cho giải võ thuật quốc tế lừng danh ONE Championship có trị giá 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng).

Minh Phát sở hữu chuỗi 12 trận toàn thắng chuyên nghiệp và đang nắm giữ chiếc đai WBC Muay Thai thế giới. Trong khi đó, The Red Lion đã có 15 trận thắng, trong đó có 9 trận thắng bằng knock-out chỉ sau 17 lần thượng đài.

The Red Lion sưng húp sau trận đấu

Với tốc độ cùng sức mạnh đáng nể, The Red Lion áp đảo hoàn toàn hiệp 1 với những cú ra đòn mạnh mẽ, dồn ép Minh Phát phải chống đỡ vất vả. Minh Phát trúng phải một cú đấm nặng vào giữa mặt khiến anh ngã ra sàn, nhưng võ sĩ của Việt Nam vẫn đứng vững.

Nửa đầu hiệp 2, The Red Lion tiếp tục ghi điểm với những đòn thế rất đa dạng. Sau những phút kiên cường phòng thủ, Minh Phát bắt đầu phản công khiến võ sõ Ma Rốc phải liên tục di chuyển khắp sàn đấu để né tránh.

Minh Phát thua ngỡ ngàng dù đối thủ không còn đứng vững

Ở hiệp cuối, khi thể lực của The Red Lion sa sút thấy rõ, Minh Phát dồn ép mạnh mẽ. Anh dồn đối phương vào góc đài để tung ra những đòn cực nặng khiến The Red Lion sưng húp mặt mũi, một bên mắt không còn mở lên được, 2 lần bị ngã ra sàn buộc trọng tài phải đếm. Võ sĩ người Ma Rốc vẫn cầm cự được đến hết giờ, dù đã rất choáng váng.

Huỳnh Hoàng Phi giành chức vô địch trước Huỳnh Văn Tuấn

Kết thúc 3 hiệp đấu, kết quả làm khán giả nhà "như chết lặng" khi Minh Phát để thua điểm 26-27, ngậm ngùi mất chức vô địch vào tay đối thủ.

Chứng kiến trận đấu, giới chuyên môn tiếc nuối cho Minh Phát khi anh đã để mất quá nhiều điểm ở hiệp 1 và đầu hiệp 2. Có ý kiến còn cho rằng nếu trận đấu chỉ cần kéo dài thêm 30 giây võ sĩ Việt Nam sẽ có được một chiến thắng knock-out kỹ thuật khi đối thủ đã không còn đứng vững trên sàn đấu.

Ở trận tâm điểm còn lại tại hạng cân Strawweight (56,699 kg), võ sĩ 7 lần vô địch quốc gia Huỳnh Hoàng Phi (Saigon Sports Club) đã có chiến thắng nghẹt thở trước nhà vô địch SEA Games Huỳnh Văn Tuấn (Muay Kickboxing TP.HCM) để giành chức vô địch cùng bản hợp đồng thi đấu cho ONE Championship trị giá 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng).