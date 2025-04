Trực tiếp bóng đá Barcelona - Real Madrid: Nảy lửa Siêu kinh điển lần 3 (Chung kết Cúp nhà Vua)

3h, 27/4 | Estadio de La Cartuja Barcelona 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Real Madrid Real Madrid Điểm Szczesny Kounde Cubarsi Inigo Martinez Fort De Jong Pedri Olmo Yamal Raphinha Ferran Torres Điểm Courtois Valverde Asencio Rudiger Mendy Tchouameni Modric Bellingham Rodrygo Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Fort, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Raphinha, Ferran Torres Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy, Tchouameni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Thành tích ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2024/25

Đội Số trận Thắng - Hòa - Thua Bàn thắng Bàn thua Barcelona 5 4 - 1 - 0 19 5 Real Madrid 5 4 - 1 - 0 18 8

Tình hình lực lượng - Barcelona: Lewandowski, Balde, Ter Stegen, Casado, Bernal chấn thương. - Real Madrid: Carvajal, Militao, Camavinga, Alaba chấn thương.

Barcelona nhắm cú ăn 4

Barcelona đang nhắm tới một cú ăn 4 sau khi đã đánh bại chính Real Madrid hồi tháng 1 để vô địch Siêu cúp TBN. Sau trận chung kết đêm nay, Barca sẽ thi đấu bán kết Champions League và đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga.

Barcelona - Real Madrid gặp nhau trong trân chung kết tranh cúp thứ 2 của mùa giải này

Barca mới chỉ thua 1 trận duy nhất từ đầu năm, họ thua Dortmund ở lượt về tứ kết Cúp C1 trong bối cảnh đã thắng 4-0 ở lượt đi và đá khá "thả lỏng" ở lượt về. Riêng ở đấu trường Cúp nhà Vua, vòng đấu nào Barcelona cũng đều ghi từ 4 bàn trở lên.

Real Madrid vớt vát cho mùa giải thất bại

Lúc này mùa bóng đã xem như là một thất bại cho Real Madrid, khi họ bị loại ở tứ kết Champions League bởi Arsenal. Real Madric lúc này cũng đang kém Barcelona 4 điểm ở cuộc đua vô địch La Liga, và đang có những tin đồn HLV Carlo Ancelotti sẽ rời CLB sau mùa giải này.

Đấu trường Cúp nhà Vua là cơ hội rõ nhất để Real Madrid có danh hiệu, nhưng lại ở đấu trường họ vốn không thành công. Đã đăng quang ở mùa 2022/23, nhưng đó là danh hiệu đầu tiên của Real kể từ mùa 2013/14. Họ mới vô địch Cúp nhà Vua 20 lần, kém Athletic Bilbao 4 lần, trong khi Barcelona là đội số 1 của giải đấu với 31 lần lên ngôi.

Thành tích 10 trận gần nhất ở mọi đấu trường Đội bóng Thắng Hòa Thua Barcelona 8 1 1 Real Madrid 5 1 4

Kết quả 6 trận gần nhất Barcelona Real Madrid * Barcelona 1-1 Real Betis * Barcelona 4-0 Dortmund * Leganes 0-1 Barcelona * Dortmund 3-1 Barcelona * Barcelona 4-3 Celta Vigo * Barcelona 1-0 Mallorca * Real Madrid 1-2 Valencia * Arsenal 3-0 Real Madrid * Alaves 0-1 Real Madrid * Real Madrid 1-2 Arsenal * Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao * Getafe 0-1 Real Madrid

Nỗi lo chấn thương của Lewandowski

Với việc Robert Lewandowski vắng mặt do chấn thương, Barcelona sẽ phải hy vọng Ferran Torres sẽ tiếp tục cái duyên ghi bàn của anh ở Cúp nhà Vua mùa này. Torres đã có 5 bàn cho đội ở mặt trận này, và ở 2/3 trận gần nhất của Barca ở Cúp nhà Vua, Torres đã là người mở tỷ số cho đội.

Lewandowski vẫn là tiền đạo chủ lực của Barca và sự vắng mặt của anh đã được cảm nhận ở trận thắng Mallorca 1-0. Barca dứt điểm tận 40 lần nhưng ghi đúng 1 bàn nhờ công của Pedri.

Ferran Torres đang có số bàn thắng nhiều nhất cho Barca ở Cúp nhà Vua

Mbappe có kịp trở lại?

Kylian Mbappe đã nghỉ thi đấu từ sau trận thua Arsenal ở tứ kết lượt về Cúp C1 do chấn thương. Anh vẫn chưa trở lại trong trận thắng Getafe hồi giữa tuần, và dù dự kiến tiền đạo người Pháp sẽ khỏi hẳn cho trận chung kết, vẫn chưa có thông tin xác nhận nào từ báo giới Madrid. Cuộc họp báo của Real trước trận thì bị hủy do vụ bắt nạt trọng tài, do đó HLV Carlo Ancelotti chưa nói gì về tình hình của Mbappe.

Nếu Mbappe không thể ra sân, Endrick sẽ có cơ hội thi đấu mặc dù anh thể hiện khá mờ nhạt trước Getafe. Chân sút trẻ người Brazil đã ghi 5 bàn ở Cúp nhà Vua, trong đó anh lập công ở cả 4 trận đá cúp gần nhất của Real.