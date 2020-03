UFC điêu đứng vì virus corona: Đại chiến Khabib - Ferguson hoãn lần 5?

Thứ Bảy, ngày 14/03/2020 13:02 PM (GMT+7)

Duyên số giữa Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson dường như vẫn chưa tới khi cuộc thư hùng nhiều khả năng sẽ bị hoãn lần 5.

Khabib Nurmagomedov vẫn đang là "độc cô cầu bại" trên sàn UFC với 28 chiến thắng liên tiếp trong đó 8 trận thắng knock-out. Lần gần nhất thượng đài, tay đấm người Nga đã hạ Dustin Poirier chỉ sau 3 hiệp và tiếp tục bảo vệ thành công đai vô địch hạng bán trung.

Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson

Đối thủ tiếp theo của Khabib là Tony Ferguson và đây là trận đấu rất được mong đợi bởi cả hai đều là những tên tuổi lớn trong làng UFC. Trận đấu này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tại Brooklyn trong sự kiện UFC 249.

Tuy nhiên, trận đấu này đang đứng trước khả năng bị hoãn sau khi chính quyền thành phố New York vừa ban hành lệnh cấm các sự kiện có trên 500 người tham dự do diễn biến của dịch Corona. Hiện tại, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) và giải khúc côn cầu trên băng (NHL) đã bị hoãn do dịch bệnh kể trên.

Nếu như trận đấu này bị hoãn thì đây là lần thứ năm Khabib không thể đụng độ Ferguon. Hai võ sĩ này từng lên lịch thi đấu với nhau tới 4 lần nhưng chưa thể thực hiện được. Năm 2016, Ferguson rút lui do vấn đề về phổi. Năm 2017, Khabib rút lui do vấn đề cân nặng và gần nhất, năm 2018 thì Ferguson dính chấn thương đầu gối.

Hiện tại, ban tổ chức UFC vẫn chưa có động thái nào về tình huống này. Nếu không muốn hoãn trận đấu này thì UFC 246 sẽ thi đấu trong tình trạng không khán giả và đó chắc chắn không phải là tin vui với các nhà tổ chức.

