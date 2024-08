Trực tiếp thi đấu Olympic 9/8: Cực nóng các chung kết điền kinh, võ sỹ Khelif tranh HCV

Chạy 100m nam, nữ, hai nội dung hấp dẫn nhất Thế vận hội Paris 2024 đều đã khép lại. Ở nội dung nam, Noah Lyles (Mỹ, 9.79 giây) lên ngôi nghẹt thở với chiến thắng sít sao, chỉ hơn Kishane Thompson (Jamaica, 9.79 giây) 0,005 giây. Ở nội dung nữ, Julien Alfred (Saint Lucia) gây chấn động thế giới khi về nhất với thời gian 10.72 giây, đánh bại nhà vô địch thế giới Sha'Carri Richardson (Mỹ) chạy hết 10.87 giây.

Lyles và các đối thủ trên đường chạy 100m tiếp tục tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x100m

Những kết quả tuyệt vời trên hứa hẹn tạo ra những màn so tài bùng nổ trên đường đua tiếp sức 4x100m. Người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi dõi theo 2 nội dung chung kết 4x100m nam, nữ sẽ cùng diễn ra vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam).

Sau gần 2 thập kỷ gặp khó khăn nội dung chạy 4x100m nam, đội tuyển điền kinh Mỹ đang đứng trước cơ hội lớn để giành HCV tại Olympic 2024. Trong quá khứ, các VĐV Mỹ thường xuyên gặp sự cố trong việc chuyển gậy, dẫn đến những kết quả không như mong đợi.

Tại Thế vận hội Tokyo 2020, đội tuyển Mỹ thậm chí chỉ xếp thứ 6 và không thể lọt vào chung kết. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, đội tuyển Mỹ đã có những bước tiến vượt bậc. Tại giải vô địch điền kinh thế giới 2022 ở Eugene, Oregon, họ giành HCB sau Canada. Năm 2023 tại Budapest, đội tuyển Mỹ xuất sắc giành HCV.

Richardson là người chạy cuối trong đội 4x100m nữ của Mỹ

Ở Olympic họ có nhiều ngôi sao, bao gồm Lyles, Christian Coleman, nhà vô địch thế giới 2019, và Fred Kerley, nhà vô địch thế giới 2022. Họ cũng đang là đội có thành tích chạy 4x100m tốt nhất năm (37.40 giây, vào 5/5/2024).

Đội tuyển nữ Mỹ cũng sáng cửa giành HCV khi họ chạy tốt nhất vòng loại hôm 7/8 để lấy vé chung kết. Với sự dẫn dắt của Richardson và Gabby Thomas, đội tuyển Mỹ đã vượt qua các đối thủ mạnh như Đức, Thụy Sĩ và Jamaica để vào chung kết.

Richardson, người đảm nhận chạy cuối, đã thể hiện pha bứt tốc ấn tượng trong 100m cuối cùng, giúp đội tuyển Mỹ cán đích với thành tích 41.94 giây, dẫn đầu vòng loại. Theo sau là đội tuyển Đức với 42.15 giây và Thụy Sĩ với 42.38 giây.

Người hâm mộ Boxing chắc chẳn dành sự quan tâm đặc biệt cho chung kết hạng 66kg nữ giữa võ sỹ đang bị nghi ngờ giới tính Imane Khelif (Algeria) và Yang Liu (Trung Quốc) đương kim vô địch thế giới.

Bên cạnh đó, ngày thi đấu 9/8 còn rất nhiều nội dung hấp dẫn như chung kết bóng đá nam U23, canoeing, cử tạ, vật, taekwondo...

Những nội dung thi đấu hấp dẫn trong ngày 9/8

Lịch thi đấu Olympic ngày 9/8 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Bơi marathon 09/08 12:30 Chung kết 10km nam Bóng bàn 09/08 15:00 Tranh HCĐ bóng bàn đồng đội nam 09/08 20:00 Tranh HCV bóng bàn đồng đội nam Điền kinh 09/08 15:05 7 môn phối hợp nữ - nhảy xa 09/08 15:40 Vòng 1 4x400m tiếp sức nữ 09/08 16:05 Vòng 1 4x400m tiếp sức nam 09/08 16:23 7 môn phối hợp nữ - ném lao - bảng A 09/08 16:30 Bán kết 800m nam 09/08 17:05 Bán kết 100m rào nữ 09/08 17:32 7 môn phối hợp nữ - ném lao - bảng B 10/08 00:30 Chung kết 4x100m tiếp sức nữ 10/08 00:37 Chung kết đẩy tạ nữ 10/08 00:47 Chung kết 4x100m tiếp sức nam 10/08 01:00 Chung kết 400m nữ 10/08 01:13 Chung kết nhảy xa 3 bước nam 10/08 01:25 7 môn phối hợp nữ - 800m - nội dung cuối 10/08 01:57 Chung kết 1000m nữ 10/08 02:45 Chung kết 400m rào nam Bóng đá nữ - tranh HCĐ 09/08 20:00 Tây Ban Nha Đức Bóng đá nam - tranh HCV 09/08 23:00 U23 Pháp U23 Tây Ban Nha Bóng chuyền nam - tranh HCĐ 09/08 21:00 Italia Mỹ Bóng rổ nữ - bán kết 09/08 22:30 Mỹ Australia 10/08 02:00 Pháp Bỉ Leo núi thể thao 09/08 17:35 Tranh HCV Boulder & Lead, Final Lead Canoeing 09/08 17:40 Chung kết đôi Canoe nữ 500m 09/08 18:00 Chung kết đôi Kayak nữ 500m 09/08 18:20 Chung kết đôi Kayak nam 500m 09/08 18:40 Chung kết đơn Canoe nam 1000m Hockey 09/08 19:00 Tranh HCĐ nữ: Argentina - Bỉ 10/08 00:00 Chung kết nữ: Hà Lan - Trung Quốc Thể dục nhịp điệu 09/08 19:30 Chung kết toàn năng cá nhân Nhảy cầu 09/08 20:00 Chung kết nhảy cầu 3m nữ Cử tạ 09/08 20:00 Chung kết hạng 89kg nam 10/08 00:30 Chung kết 71kg nữ Xe đạp 09/08 23:09 Chung kết Madison dành cho nữ 10/08 00:02 Chung kết Sprint dành cho nam Vật 10/08 00:55 Chung kết vật tự do 57kg nam 10/08 01:30 Chung kết vật tự do 86kg nam 10/08 02:15 Chung kết vật tự do 57kg nữ Taekwondo 10/08 01:19 Tranh HCĐ hạng dưới 67kg nữ 10/08 01:34 Tranh HCĐ hạng dưới 80kg nam 10/08 02:19 Tranh HCV hạng dưới 67kg nữ 10/08 02:37 Tranh HCV hạng dưới 80kg nam Bóng chuyền bãi biển 10/08 02:00 Tranh HCĐ nữ 10/08 03:30 Chung kết nữ Boxing Chung kết hạng 71kg nam 10/08 02:30 Asadkhuja MUYDINKHUJAEV Marco Alonso VERDE ALVAREZ Chung kết hạng 50kg nữ 10/08 02:47 WU Yu Buse Naz CAKIROGLU Chung kết hạng 92kg nam 10/08 03:34 Loren Berto ALFONSO DOMINGUEZ Lazizbek MULLOJONOV Chung kết 66kg nữ 10 /08 03:51 Imane KHELIF YANG Liu

Olympic Paris 2024 Theo bạn đoàn thể thao nào sẽ giành ngôi số 1 trên BXH huy chương? Trung Quốc Mỹ Pháp Đoàn khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]