Huyền thoại & góc khuất George Best: "Dân chơi" khét tiếng với biệt tài sưu tầm hoa hậu

Tài năng trẻ Yamal gần đây nổi lên như một "tay chơi" có tiếng của làng bóng đá. Tuổi trẻ, tài cao đi kèm với những ồn ào đời tư khiến Yamal trở thành cái tên nổi nhất hiện tại. Trước Yamal, đã từng có nhiều ngôi sao, thậm chí huyền thoại cũng được xem là những "dân chơi" thứ thiệt. Hãy cùng nhìn lại đời tư của một số cái tên đáng chú ý nhất trong lịch sử qua loạt bài của chúng tôi.

💔Thiên tài sa ngã

Dù chưa từng góp mặt tại một kỳ World Cup hay EURO nào, George Best vẫn được giới mộ điệu xem là một trong những cầu thủ tài năng và kỹ thuật bậc nhất từng xuất hiện trên sân cỏ.

George Best được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử

Được phát hiện năm 15 tuổi khi còn thi đấu tại quê nhà Bắc Ireland, Best nhanh chóng được MU chiêu mộ. Ông thi đấu tổng cộng 470 trận cho “Quỷ đỏ”, ghi 179 bàn thắng, giành 2 chức vô địch quốc gia và đặc biệt là Cúp C1 châu Âu năm 1968. Đây là cột mốc đánh dấu MU trở thành CLB Anh đầu tiên vô địch đấu trường này.

Tuy nhiên, lối sống buông thả và ngập trong tiệc tùng của Best thường xuyên khiến tên tuổi ông xuất hiện trên trang nhất các tờ báo, không phải vì những màn trình diễn trên sân mà bởi những bê bối ngoài đời. Cuộc chiến dài dằng dặc với chứng nghiện rượu đã hủy hoại thể chất và sự nghiệp của ông. George Best qua đời năm 2005, hưởng dương 59 tuổi.

Dẫu vậy, Best vẫn luôn tâm niệm: “Rồi họ sẽ quên hết những điều tồi tệ khi tôi ra đi, và chỉ nhớ đến bóng đá. Chỉ cần có một người nghĩ rằng tôi là cầu thủ hay nhất thế giới, với tôi thế là đủ”.

⚽Tay chơi đầu tiên của bóng đá

“Tôi tiêu rất nhiều tiền vào rượu, phụ nữ và xe hơi. Phần còn lại thì... tôi tiêu xài linh tinh”. Đó là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của George Best, và cũng là lời tóm tắt hoàn hảo cho thái độ sống phóng túng, bất cần của ông.

George Best còn là tay chơi khét tiếng

Được mệnh danh là “thành viên thứ năm của ban nhạc nổi tiếng The Beatles”, Best tận dụng sự giàu có và danh tiếng để theo đuổi lối sống xa hoa chưa từng thấy ở một cầu thủ bóng đá thời bấy giờ. Ông mở hộp đêm, nhà hàng, cửa hàng thời trang, xuất hiện trên màn ảnh rộng và thậm chí còn phát hành album thể dục mang tên “Shape Up and Dance” cùng cựu Hoa hậu Thế giới Marie Stavin, dù ai cũng biết rằng ông hứng thú với bạn đồng hành hơn là việc tập luyện.

Khi thời kỳ đỉnh cao đã qua, thương hiệu Best vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ những phát biểu gây chú ý. Ông từng mạnh dạn tuyên bố: "Báo chí viết rằng tôi đã ngủ với 7 hoa hậu, điều đó là sai. Thực tế, tôi chỉ ngủ với 4 hoa hậu, còn 3 người kia thì tôi chưa từng gặp". Những phát ngôn này không chỉ thể hiện cá tính mạnh mẽ của Best mà còn thu hút sự quan tâm của công chúng.

🔴Bề ngoài hào hoa, bên trong thép đá

Dù sở hữu thân hình mảnh khảnh và gương mặt tựa tài tử điện ảnh, George Best lại là một trong những cầu thủ rắn rỏi và lì lợm nhất từng thi đấu trong kỷ nguyên bóng đá đầy va chạm và bạo lực.

Khi không thể cướp bóng bằng kỹ thuật, nhiều hậu vệ buộc phải chọn cách phạm lỗi thô bạo để ngăn cản ông. Nhưng ngay cả như vậy, George Best vẫn đứng vững như ông không thể bị đau.

George Best là hiện thân của sự quyến rũ, luôn thích vây quanh bởi những bóng hồng

HLV Man City khi đó, Joe Mercer, từng phải thốt lên: “Có vẻ như không thể làm anh ta bị thương. Mọi kiểu người đều đã cố gắng dọa nạt anh ta. Nhưng Best chỉ lướt qua, thoát khỏi những pha vào bóng và hất tung những gã khổng lồ như thể đang phủi lá rơi”.

“Vua bóng đá” Pele, chủ nhân của 3 chức vô địch World Cup, từng gọi George Best là “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”. Đó là lời tán dương khiến cả giới túc cầu phải lặng người, và ngay cả Best cũng không khỏi xúc động.

“Đó là lời tôn vinh cao nhất dành cho cuộc đời tôi”, Best khiêm nhường đáp lại.

🔥Chương rực rỡ trên đất Mỹ

Khi chuyển sang thi đấu tại giải bóng đá Bắc Mỹ (NASL) vào những năm 1970, George Best không chỉ tìm thấy lối sống phù hợp, mà còn tiếp tục tỏa sáng với đam mê bóng đá trong môi trường hoàn toàn mới. Ông từng khoác áo LA Aztecs, Fort Lauderdale Strikers và San Jose Earthquakes.

George Best và Pele khi cả hai đang chơi bóng ở Mỹ

Chính tại San Jose Earthquakes, Best đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp. Trong trận đấu gặp lại đội bóng cũ Fort Lauderdale Strikers, ông nhận bóng từ khoảng cách gần 37m, trước khi bắt đầu màn độc diễn mê hoặc bằng cách lần lượt vượt qua hàng loạt hậu vệ đối phương như thể họ không tồn tại, rồi lạnh lùng sút tung lưới.

🍷Men rượu đã đánh gục George Best

Với George Best, không có điều gì là không thể làm được với trái bóng. Tài năng vượt trội đến mức đôi khi… chính ông cũng cảm thấy chán vì mình quá giỏi. Tuy nhiên, vấn đề rượu chè đeo bám George Best suốt phần lớn cuộc đời và cuối cùng cũng là thứ đã khiến ông ra đi khi mới 59 tuổi. Nhưng điều khiến người ta nể phục là cách ông đối diện với cơn nghiện ấy bằng sự thẳng thắn và tinh thần hài hước hiếm có.

Năm 1984, khi bị kết án tù vì lái xe trong tình trạng say xỉn, Best chỉ nhún vai và buông lời châm biếm đầy cay đắng: “Ừ thì… xem như tôi tiêu cái tước hiệp sĩ rồi!”

George Best chưa bao giờ né tránh hay phủ nhận những mặt tối trong cuộc đời. Trong một lần trải lòng, ông thừa nhận: “Tôi sinh ra với tài năng tuyệt vời, và đôi khi điều đó đi kèm với bản năng tự hủy. Cũng giống như khi thi đấu, tôi luôn muốn vượt trội hơn tất cả, thì khi ra ngoài cuộc sống, tôi cũng muốn ăn chơi nhiều hơn bất kỳ ai”.

❤️Bóng đá và phụ nữ là hai tình yêu lớn

George Best chưa bao giờ giấu giếm sự yếu lòng trước cái đẹp, đặc biệt là với phụ nữ. Trong một lần phỏng vấn, ông từng nói câu đã trở thành huyền thoại: “Nếu cho tôi chọn giữa việc vượt qua 4 hậu vệ rồi ghi bàn từ khoảng cách 30m vào lưới Liverpool, hoặc được lên giường với Hoa hậu Thế giới, thì đó sẽ là một lựa chọn rất khó. May mắn thay, tôi đã có cả hai”.

George Best tận hưởng cuộc sống trên biển với bạn gái vào năm 1972

Thật khó tin là giữa sự ham vui bất tận và cơn khát không hồi kết, Best vẫn duy trì được sự nghiệp đỉnh cao tại mu, giành Cúp C1 châu Âu và trở thành biểu tượng toàn cầu.

Tất nhiên, cũng có lúc Best muốn thay đổi, làm lại từ đầu dù rất… ngắn ngủi. Ông còn là chủ nhân của câu nói cực kỳ nổi tiếng: “Năm 1969, tôi từ bỏ phụ nữ và rượu. Đó là 20 phút tồi tệ nhất đời tôi”.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về Neymar, ngôi sao được mệnh danh là "George Best xứ Brazil" gây nhiều tranh cãi bậc nhất lịch sử, vào sáng 17/7!