Trực tiếp thi đấu ngày cuối Olympic 11/8: Mỹ chờ bứt phá, đua marathon nữ nhiều ứng viên

Marathon nữ tại Olympic Paris 2024 không chỉ là sự kiện điền kinh cuối cùng mà còn là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của Thế vận hội. Mặc dù không hào nhoáng như các môn thi đấu trong sân vận động như chạy 100m, marathon là cuộc đua thể lực đòi hỏi sự bền bỉ tột độ, nơi các VĐV phải đối mặt với sự cô đơn, đau đớn, và những thử thách khắc nghiệt.

So với các cuộc đua marathon khác trong lịch sử Olympic, đường chạy tại Paris 2024 khắc nghiệt khi tổng độ cao tăng lên đến 436m trên quãng đường 42,195km, trong đó độ cao tăng dần ở 14km trở đi (điểm cao nhất của đường đua là 183 m tại mốc 20,3 km). Điều này khiến marathon Paris trở thành 1 trong những chặng đua khó nhất từng tổ chức ở Thế vận hội.

Thông thường, các cuộc đua marathon Olympic diễn ra trên những cung đường khá bằng phẳng. Chẳng hạn, tại Tokyo 2020, cung đường Sapporo chỉ có tổng độ cao ở mức 108m, và ở Rio 2016 còn thấp hơn nữa. Tuy nhiên, Paris thay đổi hoàn toàn cuộc chơi với độ cao "khủng".

Ở nội dung marathon nữ năm nay, Peres Jepchirchir của Kenya được coi là ứng cử viên sáng giá cho chiếc HCV, có thể trở thành VĐV nữ đầu tiên giành HCV nội dung này ở 2 kỳ Olympic liên tiếp. Với kỷ lục cá nhân ở London Marathon năm nay (2 giờ 16:16), Jepchirchir đang có phong độ tốt, dù điều kiện thời tiết tại Paris tương đối nóng.

Bên cạnh đó, Sifan Hassan, người đã giành 2 HCĐ ở cự ly 5 km, 10 km tại Olympic Paris, cô sẵn sàng đua để giành tấm huy chương marathon danh giá nhất.

Ứng cử viên nặng kí khác là Tigst Assefa (Ethiopia), đương kim vô địch thế giới, kiêm kỷ lục gia với thành tích 2 giờ 11:53. Cũng không thể bỏ qua, đồng hương của Assefa, Sutume Kebede, người đang có thành tích tốt nhất năm với thời gian 2 giờ 15.55, thiết lập vào ngày 3/3/2024.

Cuộc đua marathon sẽ không dành cho đoàn Mỹ và Trung Quốc, nhưng đội tuyển tới từ xứ sở cờ hoa sẽ có nhiều lợi thế giành HCV hơn đối thủ trong ngày đấu cuối cùng. Mỹ được đánh giá có 2 cơ hội giành HCV với 2 chung kết bóng chuyền nữ (gặp Ý) và bóng rổ nữ (đấu Pháp).

Các nội dung 2 đoàn này có thể đua huy chương vàng gồm bơi nghệ thuật, 3 nội dung xe đạp lòng chảo, 5 môn phối hợp hiện đại, cử tạ và vật.

Những nội dung thi đấu hấp dẫn nhất ngày bế mạc Olympic Paris 2024

Lịch thi đấu Olympic ngày 11/8 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Điền kinh 11/08 13:00 Chung kết marathon nữ Modern Pentathlon (5 môn phối hợp hiện đại) 11/08 16:00 Chung kết cá nhân nữ Cử tạ 11/08 16:30 Chung kết hạng trên 81kg nữ Bóng ném nam Tranh HCĐ 11/08 14:00 Tây Ban Nha Slovenia Tranh HCV 11/08 18:30 Đức Đan Mạch Vật (thi từ 16h, trận sau chờ trận trước kết thúc) 11/08 16:00 Vòng tranh vé vớt vật tự do hạng 65kg nam - 2 trận bán kết vật tự do hạng 65kg nam (thua sẽ nhận HCĐ) - Chung kết hạng 65kg nam - 2 trận bán kết vật tự do hạng 97kg nam (thua sẽ nhận HCĐ) - Chung kết hạng 97kg nam - 2 trận bán kết vật tự do hạng 76kg nữ (thua sẽ nhận HCĐ) - Chung kết hạng 76kg nữ Bóng chuyền nữ - chung kết 11/08 18:00 Mỹ Ý Bóng nước nam Phân hạng 5/6 11/08 14:00 Hy Lạp Tây Ban Nha Tranh HCĐ 11/08 15:35 Mỹ Hungary Tranh HCV 11/08 19:00 Serbia Croatia Xe đạp lòng chảo 11/08 17:15 Chung kết đua nước rút Sprint (đối đầu tay đôi từng cặp) nữ 11/08 18:32 Chung kết đua Keirin (xe đạp kèm gắn máy) nam 11/08 18:56 Chung kết đua Omnium (đua phối hợp gồm 6 nội dung) nữ Bóng rổ nữ Tranh HCĐ 11/08 16:30 Bỉ Úc Tranh HCV 11/08 20:30 Pháp Mỹ Lễ bế mạc diễn ra vào 2h, 12/8 (giờ Việt Nam)

