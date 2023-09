Trực tiếp tennis US Open ngày 8: Medvedev đề phòng cú sốc, Zverev đối đầu Sinner

Carlos Alcaraz – Matteo Arnaldi: Khoảng 0h30, 5/9, vòng 4 đơn nam

Alcaraz đã thua set đầu tiên ở giải trong trận thắng Dan Evans trong 4 set, nhưng điều đó không hề gì bởi Alcaraz không bị Evans đe dọa thực sự. Cái đáng lo là anh mất tới 17 cơ hội break point để thắng trận, bỏ lỡ tận 11 điểm break, chưa kể phong độ của Alcaraz ở các giải làm nóng cũng không quá tốt, đấu 8 trận thì tới 7 kéo dài sang set 3 và thua set trước những đối thủ yếu.

Alcaraz chưa đạt phong độ cao từ khi mùa giải sân cứng bắt đầu

Arnaldi đã thi đấu rất nhiều trong năm nay nhưng hiện tại điều đó chưa ảnh hưởng đến phong độ của tay vợt trẻ người Italia, anh hạ Arthur Fils trong 5 set trước khi loại bỏ Cameron Norrie. Phong độ này khiến Arnaldi sẽ lọt vào top 50 ATP, một sự thăng tiến chóng mặt so với khi còn đứng ngoài top 400 đầu năm 2022.

Thực tế Arnaldi đã có kinh nghiệm đấu các tay vợt top 10, thậm chí đánh bại Á quân US Open 2022 Casper Ruud ở Madrid Masters hồi tháng 4, dù tất nhiên trên một mặt sân khác. Alcaraz vẫn là quá mạnh cho Arnaldi làm nên bất ngờ.

Daniil Medvedev – Alex de Minaur: Khoảng 3h, 5/9, vòng 4 đơn nam

Hai trận thắng Christopher O'Connell và Sebastian Baez vẫn để lại sự thiếu chắc chắn trong cách chơi của Medvedev, có vẻ do anh đã không nghỉ sau khi mùa giải sân cứng và sân cỏ kết thúc (do chịu khó chơi nhiều giải nhỏ trên 2 mặt sân này). Dù vậy anh vẫn là đấu thủ hàng đầu của US Open khi đã đều đặn vào bán kết từ năm 2018 đến năm ngoái khi anh bất ngờ bị Nick Kyrgios đánh bại.

De Minaur (trái) đã hạ Medvedev ở cả 2 lần gặp gần nhất, trong ảnh là cuộc gặp tại Torono Open

De Minaur đã thắng 2 trận trước Medvedev trong 6 lần họ gặp nhau nhưng tay vợt người Australia hay bị chỉ trích vì phong độ kém trong các trận đấu lớn, đặc biệt khi thi đấu vòng 4 ở các giải Grand Slam (thua 4/5 trận). Dù vậy cả 2 trận thắng Medvedev của De Minaur đều là 2 lần gặp nhau gần nhất tại Paris Masters 2022 và Toronto Open 2023, do vậy Medvedev sẽ có sự dè chừng đáng kể trong lần chạm trán này.

Alexander Zverev – Jannik Sinner: Khoảng 7h30, 5/9, vòng 4 đơn nam

Zverev đang có phong độ cao và nối tiếp phong độ này với màn ngược dòng hạ Grigor Dimitrov ở vòng 3. Anh đã phần nào thoát khỏi những phiền toái do chấn thương gây ra kể từ khi trở lại hồi tháng 1, nhưng US Open vẫn là giải đấu khiến anh ám ảnh, cách chỉ 1 ván thắng để vô địch năm 2020 nhưng để lọt cơ hội vào tay Dominic Thiem.

Sinner chuẩn bị cho giải khá kỹ lưỡng và thể hiện đúng như sự chuẩn bị đó, lần lượt hạ Yannick Hanfmann, đồng hương Lorenzo Sonego và cựu vương Stan Wawrinka. Vấn đề của cựu thần đồng nước Ý vẫn chỉ là khả năng đánh bại các tay vợt top 20, trong đó có các trận thua ở US Open 2021 trước chính Zverev và trước Alcaraz năm ngoái.

Sinner đang chờ một cơ hội để phục thù trước Zverev sau lần gặp tại US Open 2021

Zverev đã gặp Sinner 4 lần và toàn thắng cả 2 trận trên sân cứng, nhưng Sinner đã thắng một số đối thủ sừng sỏ trên mặt sân này nên cuộc gặp tới đây hứa hẹn gay cấn và có thể sẽ kéo dài trọn 5 set.

Tennis - US Open 2023 - đơn nam - vòng 4 Thời gian Cặp đấu Trực tiếp Thứ hai, 04/09/2023 23:00 Frances Tiafoe Ben Shelton Thứ ba, 05/09/2023 00:30 Carlos Alcaraz Matteo Arnaldi 03:00 Daniil Medvedev Alex de Minaur 07:30 Alexander Zverev Jannik Sinner Tennis - US Open 2023 - đơn nữ - vòng 4 Thời gian Cặp đấu Trực tiếp Thứ hai, 04/09/2023 22:00 Peyton Stearns Marketa Vondrousova 23:00 Madison Keys Jessica Pegula Thứ ba, 05/09/2023 01:30 Ons Jabeur Qinwen Zheng 06:00 Daria Kasatkina Aryna Sabalenka

