Trực tiếp US Open ngày 7: Djokovic lo "dớp" vòng 4, Fritz tận dụng sân nhà

Novak Djokovic – Borna Gojo: Khoảng 6h, 4/9, vòng 4 đơn nam

Djokovic bất ngờ bị dẫn 2 set trước Laslo Djere đã chơi tiến bộ hơn nhưng anh vẫn ngược dòng để đi tiếp. Trong 5 năm qua chỉ Daniil Medvedev và Rafael Nadal hạ được Djokovic khi đã dẫn trước 2-0 trong các trận đấu Grand Slam, và trận thắng mới đây là lần thứ 8 trong sự nghiệp Djokovic ngược dòng sau khi thua 2 set đầu.

Novak Djokovic

Ở US Open lần trước đó Djokovic ngược dòng như vậy là trước Roger Federer tận năm 2011, năm anh đoạt chức vô địch. Khả năng ngược dòng của Nole đáng sợ ở chỗ trong 6 danh hiệu Grand Slam gần nhất, anh đã 4 lần rơi vào thế bị thua trước nhưng vượt lên để giành thắng lợi chung cuộc. Kể cả trong trường hợp Borna Gojo thắng ít nhất 1 set trước Nole ở trận này, không có gì bảo đảm cho tay vợt người Croatia sẽ giành vé đi tiếp.

Gojo trước đây chưa từng thắng một trận nào ở US Open và mới thắng 1 trận ở vòng đấu chính tại các giải Grand Slam, nhưng kể từ trận đấu vòng sơ loại thứ nhất Gojo đã thắng liên tiếp 14 set. Trước đây Gojo là một tay vợt thi đấu ổn định ở cấp Challenger và thi thoảng gây khó cho các đối thủ mạnh khi đánh đôi, nhưng bây giờ anh mới tiến bộ khi đánh đơn ở cấp độ Tour.

Dù vậy Djokovic là thách thức quá khó cho Gojo, trừ khi có một điều gì đó đen đủi lại xảy ra với Nole ở vòng 4. Năm 2019 Djokovic đã phải bỏ cuộc khi đang đấu với Stan Wawrinka, và 1 năm sau là sự cố đánh bóng vào trọng tài khiến anh bị truất quyền thi đấu. US Open vì lý do nào đó đã trở thành “dớp” cho Djokovic, nên ngay cả đối thủ yếu như Gojo vẫn có quyền hy vọng.

Taylor Fritz – Dominic Stricker: Khoảng 4h, 4/9, vòng 4 đơn nam

Stricker không phải là một bất ngờ của giải đấu, anh vốn được đánh giá cao về triển vọng. Nhưng việc tay vợt 21 tuổi vượt qua thách thức về thể lực vốn thường trực trong sự nghiệp để đánh bại Stefanos Tsitsipas và Benjamin Bonzi đều trong 5 set khiến nhà cựu vô địch giải trẻ Roland Garros đứng trước cơ hội lần đầu tiên vào tứ kết Grand Slam, lúc này anh đã chắc chắn lọt vào top 100 bảng xếp hạng ATP.

Fritz chơi khá hay khi có lợi thế sân nhà

Taylor Fritz tiến một cách không ồn ào ở giải đấu sân nhà của mình, thắng nhanh 3 set trước Steve Johnson, Juan Pablo Varillas và Jakub Mensik mà không thua quá 2 ván ở bất cứ set nào. Fritz đã thi đấu nhiều ở các giải khởi động nhưng giờ anh có lợi thế thể lực trước Stricker, người đã chơi hơn 16 giờ tại US Open cho đến lúc này trong khi Fritz chỉ là hơn 5 tiếng.

Trong những năm qua sân cứng tại Mỹ là sân chơi Fritz ưa thích, thành tích của anh tại các giải như Indian Wells hay US Open giúp anh đứng vững trong top 10 ATP. US Open 2023 là giải Mỹ thứ 8 trên sân cứng Fritz thi đấu (vô địch 2), và có lẽ giải này anh cũng sẽ vào tứ kết như các giải trước đó.

Caroline Wozniacki – Coco Gauff: Khoảng 1h, 4/9, vòng 4 đơn nữ

3 năm rưỡi nghỉ đẻ không làm Wozniacki mai một phong độ dù cô đang nằm ngoài top 500 WTA, giờ cô đang nhắm tới lần thứ 6 vào tới bán kết ở US Open. Mặc dù danh hiệu Grand Slam duy nhất của Wozniacki đến ở Australia năm 2018 nhưng tại US Open cô đã 2 lần vào chung kết và 3 lần vào bán kết, dù lần gần nhất vào bán kết là vào năm 2016.

Wozniacki đang chơi hay sau 3 năm rưỡi nghỉ đẻ

Khó cho tay vợt người Đan Mạch là Coco Gauff đang có phong độ cao, thắng 14/15 trận gần nhất kể từ sau khi bị loại sớm ở Wimbledon. Cô đã đăng quang tại Washington DC và Cincinnati, và dù khởi đầu chiến dịch US Open không quá thuyết phục nhưng Gauff đã 2 lần ngược dòng trước Elise Mertens và Laura Siegemund. Trẻ hơn Wozniacaki 14 tuổi, Gauff có lợi thế thể lực trong trận đấu này nhưng Wozniacki đủ sức lôi trận đấu vào 3 set.

Iga Swiatek – Jelena Ostapenko: Khoảng 8h, 4/9, vòng 4 đơn nữ

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Swiatek vào vòng 4 US Open. Sự thống trị của cô trong làng tennis lại không diễn ra với US Open, giải đấu mà cô năm ngoái mới đăng quang và từ năm 2018 không nhà vô địch nào vào được tới tứ kết năm kế tiếp. Mùa trước cô đã đăng quang 4 giải sân cứng tại Mỹ, trong khi Ostapenko năm nay mới lần đầu tiên vào vòng 4 US Open.

5-6 năm trước Ostapenko là một ngôi sao đang lên của làng tennis, vô địch Roland Garros 2017 và lọt vào bán kết Wimbledon 2018. Dù cô không đạt tới tầm cỡ của Swiatek, tay vợt người Latvia vẫn có thành công ở các giải WTA 500 và giành nhiều thành tựu ở nội dung đánh đôi. Trên thực tế 1 tuần qua Ostapenko đã thi đấu cả đánh đơn và đánh đôi, khiến tổng thời gian cô thi đấu đã lên tới 10 giờ 20 phút (3 trận đơn nữ đều kéo dài 3 set).

Swiatek vẫn chưa thắng được Ostapenko trong sự nghiệp

Ostapenko vẫn chưa thua Swiatek lần nào sau 3 trận đối đầu và thi đấu vòng 4 Grand Slam lại dễ cho Ostapenko hơn Swiatek, tay vợt người Ba Lan có thành tích thắng 7 thua 6 sau 13 trận trong khi Ostapenko đã thắng 4 thua 1 sau 5 trận. Chính Ostapenko là người cuối cùng thắng Swiatek (ở Dubai Open 2022) trước khi Swiatek bắt đầu chuỗi 37 trận toàn thắng của mình, nên bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

