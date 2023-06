Trực tiếp tennis Roland Garros ngày 7: Ruud - Rune gặp "ngựa ô", Zverev đụng Tiafoe

Zhizhen Zhang - Casper Ruud, khoảng 16h, 3/6, vòng 3 đơn nam

Zhizhen Zhang đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Tay vợt người Trung Quốc từng lọt tới tứ kết Madrid Open và có 2 chiến thắng khá dễ dàng tại Roland Garros. Vòng đầu, Lajovic xin bỏ cuộc ở set 2, còn vòng 2, Zhang thắng dễ Tirante với tỉ số 3-0.

Ruud đối đầu với Zhang

Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Trung Quốc là hạt giống số 4, Casper Ruud. Tay vợt người Na Uy cũng thắng khá dễ ở hai vòng trước khi chỉ để thua 1 set trong 2 trận. Xét về mặt trình độ, Zhang khó lòng bằng Ruud nên khả năng tay vợt người Trung Quốc tạo ra bất ngờ trong lần đầu tiên đôi bên đối đầu là không cao.

Holger Rune - Genaro Alberto Oliveri, khoảng 18h15, 3/6, vòng 3 đơn nam

So với những hạt giống khác, Holger Rune đang khá may mắn tại Roland Garros. Vòng trước, tay vợt này không phải thi đấu do Gael Monfils bỏ cuộc. Vòng đấu này, tay vợt người Đan Mạch lại chỉ phải đối đầu với tay vợt xếp hạng 231 thế giới, Oliveri.

Tay vợt người Argentina đang chuỗi trận đẹp nhất trong sự nghiệp. Vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng, Oliveri may mắn chỉ phải đối đầu với những tay vợt "đồng cân đồng lạng" ở vòng 1 và vòng 2 là Mpetshi và Vavasori.

Mặc dù vậy, tay vợt này cũng rất vất vả mới có được chiến thắng. Holger Rune vẫn còn trẻ nên khả năng mắc sai lầm là có. Thế nhưng, khả năng thắng của Oliveri là quá thấp.

Alexander Zverev - Francis Tiafoe, khoảng 1h15, 4/6, vòng 3 đơn nam

Zverev đối đầu với Tiafoe được coi là cặp đấu cân sức nhất ở vòng 3 Roland Garros. Tay vợt người Đức đang thể hiện phong độ rất tốt sau 2 vòng đấu tiên khi chưa để thua set nào.

Trong khi đó, Tiafoe cũng thể hiện được bản lĩnh khi vượt qua hai đối thủ không hề dễ chịu là Krajinovic và Karatsev. Hai tay vợt từng đối đầu tới 7 lần trong quá khứ và tỉ lệ giành chiến thắng của Zverev đang vượt trội hơn hẳn (6-1).

Tuy nhiên, cuộc đối đầu gần nhất đã diễn ra cách đây gần 2 năm. Bởi vậy, số liệu này có lẽ chỉ mang tính chất tham khảo. Tiafoe thậm chí còn đang xếp trên Zverev trên bảng xếp hạng ATP. Thế nhưng, chừng đó là chưa đủ để đảm bảo một chiến thắng cho tay vợt người Mỹ.

Tennis - Roland Garros 2023 - đơn nam - vòng 3 Thứ bảy, 03/06/2023 16:00 Thiago Seyboth Wild Yoshihito Nishioka On Sports, On Sports News 16:00 Casper Ruud Zhang Zhizhen On Sports, On Sports News 17:30 Borna Coric Tomas Martin Etchverry On Sports, On Sports News 13:30 Nicolas Jarry Marcos Giron On Sports, On Sports News 18:15 Holger Rune Genaro Alberto Oliveri On Sports, On Sports News 19:30 Francisco Cerundolo Taylor Fritz On Sports, On Sports News 21:00 Daniel Altmaier Grigor Dimitrov On Sports, On Sports News 21:45 Alexander Zverev Frances Tiafoe On Sports, On Sports News Tennis - Roland Garros 2023 - đơn nữ - vòng 3 Thứ sáu, 02/06/2023 16:45 Elena Rybakina Sara Sorribes Tormo 18:00 Ekaterina Alexandrova Beatriz Haddad Maia 18:00 Mirra Andreeva Coco Gauff 19:30 Bianca Vanessa Andreescu Lesia Tsurenko 19:30 Elisabetta Cocciaretto Bernarda Pera 19:30 Anna Karolina Schmiedlova Kayla Day 20:15 Iga Swiatek Wang Xinyu 21:30 Olga Danilovic Ons Jabeur

* Lưu ý lịch đấu có thể thay đổi tùy vào diễn biến trận đấu trước đó.

