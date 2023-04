Trực tiếp tennis Monte Carlo ngày 6: Khó cản Medvedev, Tsitsipas gặp "mồi ngon"

Daniil Medvedev - Holger Noedskov Rune: 20h, 14/4, vòng tứ kết

Với việc hạt giống hàng đầu Novak Djokovic bị loại ở vòng ba, Medvedev giờ trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Monte Carlo năm nay. Tay vợt người Nga đã ngược dòng đánh bại Alexander Zverev người Đức 3-6, 7-5, 7-6 (7) để góp mặt ở tứ kết.

Medvedev sẽ gặp bất lợi về thể lực

Bên kia chiến tuyến, Rune thậm chí không tốn một giọt mồ hôi để tiến vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất do đối thủ của anh là Matteo Berrettini bỏ cuộc vì chấn thương. Do đó, tay vợt 19 tuổi rõ ràng có lợi thế hơn so với Medvedev về mặt thể lực.

Tuy nhiên, Medvedev vẫn được đánh giá cao hơn Rune không chỉ bởi thứ hạng ATP. Không ngoa khi cho rằng Medvedev là tay vợt có phong độ cao nhất hiện tại. Tay vợt số 5 thế giới đã lần lượt vô địch tại Rotterdam, Qatar, Dubai và Miami, đồng thời lọt vào trận chung kết tại Indian Wells.

Taylor Fritz - Stefanos Tsitsipas: 17h30, 14/4, vòng tứ kết

Tsitsipas đã dễ dàng vượt qua Nicolas Jarry chỉ trong 2 set để lọt vào vòng tứ kết Monte Carlo năm nay. Tay vợt người Hy Lạp hiện cũng là nhà đương kim vô địch giải đấu và đang hướng tới lần đăng quang thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, Fritz ngược dòng đánh bại Jiri Lehecka để lọt vào tứ kết Monte Carlo năm thứ hai liên tiếp.

Tsitsipas (bên phải) sẽ thêm 1 lần giao sầu cho Fritz (bên trái)

Xét về phong độ, Fritz có phần tốt hơn so với Tsitsipas. Tay vợt người Mỹ đã vô địch ở Delray Beach, lọt vào bán kết ở Dallas và Acapulco, đi đến vòng tứ kết ở Indian Wells và Miami. Trong khi đó, Tsitsipas đều bị loại sớm ở Miami và Indian Wells.

Tuy nhiên, Tsitsipas hoàn toàn khác mỗi khi chơi trên sân đất nện, đặc biệt tại Monte Carlo. Tay vợt người Hy Lạp sở hữu tỷ lệ thắng thua ấn tượng 14-2 tại sự kiện Masters 1000 trên sân đất nện đầu tiên của năm. Bên cạnh đó, lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ Tsitsipas. Tay vợt người Hy Lạp đã thắng cả ba lần gặp Fritz trước đây.

Tennis - ATP 1000 - Monte-Carlo Masters - tứ kết Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ năm 13/04/2023 16:00 Andrey Rublev Jan-Lennard Struff K+Sport2 17:30 Taylor Fritz Stefanos Tsitsipas K+Sport2 20:00 Daniil Medvedev Holger Noedskov Rune K+Sport2 21:30 Lorenzo Musetti Jannik Sinner K+Sport2

