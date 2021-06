Trực tiếp tennis Djokovic - Berrettini: Cẩn thận sai lầm tái diễn (Tứ kết Roland Garros)

- Trận thắng Lorenzo Musetti là lần thứ 5 Novak Djokovic ngược dòng sau khi bị dẫn 0-2 trong các trận đấu Grand Slam, trong đó có 2 lần là trên hành trình vô địch US Open 2011 & Wimbledon 2015. Đây cũng là lần thứ 2 anh làm được điều này tại Roland Garros, lần trước vào năm 2012. - Djokovic đã thua 3 trận trên sân đất nện năm nay trước Dan Evans, Aslan Karasev và Rafael Nadal, và cũng đã để thua set trước những Lorenzo Sonego, Andrej Martin, Stefanos Tsitsipas và mới đây nhất là Musetti. - Trong sự nghiệp Djokovic thua 9 trận tứ kết tại các kỳ Grand Slam và 4 trong số đó đến ở Roland Garros. Ở lần gần nhất là năm 2018, anh thua một đối thủ Italia là Marco Cecchinato. - Matteo Berrettini không phải đấu Roger Federer để lọt vào vòng này do tự Federer xin rút lui. - Berrettini đã đánh bại 3 tay vợt nằm ngoài top 90 trong 3 trận vừa qua. - Berrettini mới chỉ 1 lần vào tứ kết một giải Grand Slam, đó là năm 2019 tại US Open và anh đánh bại Gael Monfils sau 5 set.