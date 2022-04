Trực tiếp Serbia Open ngày 5: Rublev đấu SAO Nhật Bản, Fognini gặp khó

Fabio Fognini - Oscar Otte: 16h, 22/4, vòng tứ kết

Với tư cách là hạt giống số 6, Fognini giành quyền vào tứ kết sau khi lần lượt đánh bại Marco Cecchinato 6-7 (5), 6-2, 6-2 và Aljaz Bedene 6-2 6-3. Trong khi đó, Otte hạng 67 ATP lọt vào tứ kết sau khi lần lượt vượt qua Alejandro Tabilo 6-0 6-3 và hạt giống số 4 Aslan Karatsev 6-7 (4) 6-1 6-3.

Fognini được dự đoán sẽ gặp khó khăn

Điểm chung giữa Fognini và Otte là cả hai đều thua 1 set trên hành trình lọt vào tứ kết Serbia Open năm nay. Không có thành tích đối đầu giữa Fognini và Otte vì đây sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt đụng độ nhau trong sự nghiệp của họ. Trên thực tế, Otte chỉ kém Fognini 5 bậc trên BXH ATP nên tay vợt người Italia được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn.

Taro Daniel - Andrey Rublev: 17h30, 22/4, vòng tứ kết

Rublev tham dự Serbia Open với tư cách là hạt giống số 2 và lọt vào tứ kết sau khi đánh bại Jiri Lehecka 4-6, 7-6 (1), 6-2. Bên kia chiến tuyến, Daniel chỉ xếp hạng 104 ATP và phải tham dự từ vòng loại nhưng đã gây bất ngờ khi đánh bại Aleksandr Nedovyesov 7-5 6-1, Liam Broady 6-1 6-3 , Dusan Lajovic 2-6 6-1 7-6 (2) và Holger Vitus Nodskov Rune 6-3 6-7 (1) 6-3 trên con đường lọt vào tứ kết.

Rublev gặp lại đối thủ quen thuộc

Tại Serbia Open năm nay, Rublev mới thi đấu 1 trận trong khi Daniel thi đấu tới 4 trận. Rublev thi đấu ít hơn Daniel tới 7 set (3 so với 10). Do đó, tay vợt người Nga rõ ràng có lợi thế về thể lực so với đối thủ.

Trong quá khứ, Rublev và Daniel từng gặp 4 lần nếu tính cả các giải trẻ trước đây và thật bất ngờ khi tay vợt người Nhật Bản đang dẫn trước 2-1. Nhưng ở lần gặp nhau gần nhất, Rublev đã đánh bại Daniel 3-6 6-3 6-4 ở vòng 1 Miami vào năm 2019. Chính vì vậy, đây là cơ hội để tay vợt người Nga cân bằng thành tích đối đầu trước Taro.

Tennis ATP 250 Serbia Open - tứ kết Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ sáu 22/04/2022 16:00 Fabio Fognini Oscar Otte K+Live3 17:30 Taro Daniel Andrey Rublev

Chiều nay (22/4) còn diễn ra các trận đấu thuộc vòng 3 giải ATP 500 Barcelona Open. Tâm điểm sẽ là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 1 Stefanos Tsitsipas và “tiểu Federer” Grigor Dimitrov. Trong khi đó, “tiểu Nadal” Carlos Alcaraz gặp tay vợt đồng hương Jaume Munar. Ngoài ra còn có các trận đấu có sự góp mặt của “chú lùn” Diego Schwartzman, hạt giống số 2 Casper Ruud, Felix Auger Aliassime (3) và Cameron Norrie (4).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-serbia-open-ngay-5-rublev-dau-sao-nhat-ban-fognini-g...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-serbia-open-ngay-5-rublev-dau-sao-nhat-ban-fognini-gap-kho-c28a30132.html