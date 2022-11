Trực tiếp ATP Finals ngày 1: Nadal chạm trán Fritz, Ruud đụng độ Auger Aliassime

Casper Ruud - Felix Auger Aliassime, khoảng 20h, 13/11

Casper Ruud và Felix Aguer Aliassmie sẽ đối đầu với nhau trong lượt trận đầu tiên của ATP Finals 2022. Casper Ruud liên tục dừng bước sớm tại các giải đấu tham dự gần đây như Seoul Open, Tokyo Open, Basel Open hay gần nhất là Paris Masters.

Trong khi đó, Auger Aliassime vừa lọt tới bán kết Paris Masters và chỉ gục ngã trước Holger Rune. Nếu tính thứ hạng trên bảng xếp hạng ATP, Casper Ruud thậm chí còn nổi trội hơn tay vợt tới từ Canada khi xếp trên 2 bậc (hạng 4 và hạng 6).

Casper Ruud toàn thắng trước Auger Aliassime trong 2 lần gặp nhau gần nhất tại Madrid Open và Canadian Open. Auger Aliassime giành chiến thắng trước Casper Ruud tại Miami Open 2019 sau 3 set đấu. Đây là một cặp đấu cân tài cân sức của hai tay vợt trẻ hàng đầu thế giới. Bởi vậy, bên nào thể hiện tốt hơn, bên đó sẽ giành chiến thắng.

Rafael Nadal - Taylor Fritz, khoảng 3h, 14/11, vòng bảng ATP Finals

Rafael Nadal bắt đầu chiến dịch ATP Finals bằng cuộc đối đầu với Taylor Fritz. Tay vợt người Tây Ban Nha có lần đầu tiên trở lại giải đấu kể năm 2020. Mùa trước, Nadal đã bỏ lỡ do chấn thương. Chấn thương cũng chính là rào cản lớn nhất của tay vợt người Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại.

Vết rách ở vùng bụng tại Wimbledon khiến Nadal phải dưỡng thương dài hạn. 2/3 giải đấu gần nhất, tay vợt người Tây Ban Nha dừng bước ngay từ vòng đầu tiên cũng vì lý do tương tự. May cho Nadal là phong độ gần đây của Taylor Fritz cũng không cao. Hai giải đấu gần nhất tham dự, tay vợt người Mỹ đều dừng bước ở trận đấu thứ hai của giải đấu. Thực tế, Fritz được tham dự ATP Finals là do Alcaraz bất ngờ dính chấn thương.

Xét về thành tích đối đầu, Nadal đang chiếm ưu thế hoàn toàn khi toàn thắng 3/4 lần gặp nhau. Lần gần nhất 2 tay vợt này đối đầu là Wimbledon 2022. Tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện được đẳng cấp khi hạ đối thủ sau 5 set. Trong khi đó, Taylor Fritz chỉ có 1 lần thắng Nadal là tại Indian Open 2022. Tuy nhiên, điều đó khó lặp lại trong lần đối đầu này.

ATP Finals 2022 Ai sẽ là nhà vô địch của ATP Finals 2022? Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas Casper Ruud Daniil Medvedev Felix Auger-Aliassime Andrey Rublev Novak Djokovic Taylor Fritz Bình chọn Xem kết quả

