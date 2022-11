Dự đoán ATP Finals: Djokovic vẫn quyết làm trùm, coi chừng "ngựa ô" Canada

Giới trẻ thách thức đàn anh

Cuộc đua ATP Finals đã xác định được những đấu thủ sau khi Paris Masters kết thúc. Trong ngày thứ Tư tuần trước Felix Auger-Aliassime và Andrey Rublev đã đoạt 2 tấm vé cuối cùng để tới Turin, và Taylor Fritz trở thành người thay thế cho Carlos Alcaraz bị chấn thương.

8 tay vợt sẽ tham dự ATP World Finals 2022

Bên cạnh 3 tay vợt trên, phần còn lại của cuộc đua đều là những nhân vật sừng sỏ: Nadal, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas và Ruud. Nadal, Djokovic và Medvedev đều đã đứng ở vị trí số 1 thế giới trong sự nghiệp; Djokovic, Tsitsipas và Medvedev là những người đã từng vô địch ATP Finals; Riêng Djokovic sẽ đứng trước kỷ lục 6 lần đăng quang của Roger Federer, anh cần 1 chức vô địch nữa để bằng huyền thoại người Thụy Sĩ.

Ngoài Nadal và Djokovic, phần còn lại đều ở tuổi 26 trở xuống và đều từng dự Next Gen ATP Finals, trong đó Tsitsipas là người đã vô địch cả Next Gen ATP Finals và ATP World Tour Finals liền năm (2018-2019). Alcaraz lẽ ra có cơ hội đó năm nay nếu không vì chấn thương.

Theo kết quả bốc thăm phân bảng, bảng Đỏ được xem là bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của 3 cựu vô địch Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas và Daniil Medvedev, bên cạnh Andrey Rublev.

Ở bảng Xanh có tên Rafael Nadal (hạt giống số 1), Casper Ruud (3), Felix Auger-Aliassime (5), Taylor Fritz (8).

Ứng viên bất ngờ

Cuộc đua tới chức vô địch đang xoay quanh Nadal, Djokovic và Medvedev. Đây không phải một năm ấn tượng của Djokovic một phần vì anh tự gây khó cho mình quanh vấn đề vaccine, nhưng khi Djokovic thi đấu phong độ của tay vợt người Serbia vẫn ít ai sánh kịp và do đó Nole vẫn sẽ tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu.

Djokovic vẫn có phong độ rất cao dù năm nay không bội thu danh hiệu

Nadal đang có động lực to lớn để kết thúc năm với một danh hiệu mà vì lý do nào đó anh chưa từng đăng quang. Rafa đã có nửa đầu năm phong độ rất tốt nhưng chật vật trong nửa sau mùa giải do chấn thương và vì sự kiện anh đón đứa con đầu lòng. Sức mạnh của Nadal vẫn sẽ được đánh giá cao nhưng không có gì bảo đảm là anh sẽ tiến sâu.

Medvedev vươn lên vị trí số 1 trong năm nay nhưng đây là một mùa giải anh không có đủ tính ổn định, tay vợt người Nga kể từ tháng 3 đã bắt đầu chơi phập phù và anh không được cho dự Wimbledon cũng như nghỉ cả mùa giải đất nện vì chấn thương. Medvedev tưởng như sẽ giữ được ngôi số 1 lâu hơn trong giai đoạn mùa thu nhưng trận thua Nick Kyrgios ở US Open khiến điều đó không xảy ra.

Vậy sau 3 tay vợt đó có ai ở tầm cỡ “ngựa ô” để tạo nên một cú sốc? Felix Auger-Aliassime đang gây sự chú ý đáng kể, anh gần đây liên tiếp đánh bại Carlos Alcaraz và trong năm 2022 đã đoạt 5 danh hiệu đánh đơn, tất cả đều trên sân cứng trong nhà là mặt sân của ATP Finals.

Auger-Aliassime sẽ chơi trên mặt sân mà anh đã đoạt 5 danh hiệu đánh đơn trong năm nay

Trong các tay vợt góp mặt tại giải, Nadal, Fritz và Medvedev là chưa để thua ngôi sao người Canada, người đã đánh bại cả Djokovic. Nếu có một tay vợt nào có thể coi là ứng viên bất ngờ của giải thì đó hẳn phải là Auger-Aliassime, người trong năm nay đang đạt tới thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp và có vẻ sẽ còn cải thiện phong độ hơn nữa dưới sự dìu dắt của HLV Patrick Mouratoglou.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/du-doan-atp-finals-djokovic-van-quyet-lam-trum-coi-chung-34ngu...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/du-doan-atp-finals-djokovic-van-quyet-lam-trum-coi-chung-34ngua-o34-canada-c28a42515.html