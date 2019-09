Tin thể thao HOT 29/9: Djokovic mơ vô địch như Federer, Nadal ở Nhật Bản

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 05:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại - Novak Djokovic chuẩn bị bước vào giải quần vợt Nhật Bản mở rộng tuần tới với hy vọng sẽ có lần đầu tiên đăng quang tại Tokyo như 3 đối thủ kình địch trong nhóm "Big 4" là Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray.

Djokovic dự Japan Open, đối diện áp lực phải vô địch như Federer, Nadal: Thay vì tham dự China Open ở Bắc Kinh (Trung Quốc) như nhiều năm qua, Novak Djokovic đã quyết định tham dự một giải ATP 500 sân cứng khác diễn ra song song là Japan Open (30/9 - 6/10).

Trong nhóm "Big 4" của tennis thế giới, chỉ có Djokovic chưa từng vô địch Japan Open

Nole là tay vợt duy nhất còn lại trong nhóm "Big 4" chưa từng đăng quang giải đấu tại Tokyo (Nhật Bản). Trước đó, Japan Open từng vinh danh các nhà vô địch nổi tiếng như Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2010) và Andy Murray (2011).

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh giải năm nay, Djokovic sẽ ra quân ở vòng 1 Japan Open gặp một đối thủ vượt qua vòng loại. Nếu đi tiếp, ở vòng 2, tay vợt số 1 thế giới người Serbia sẽ đụng độ người thắng trong cặp đấu giữa Jan-Lennard Struff và Go Soeda, tứ kết có thể đụng độ hạt giống số 5 Lucas Pouille, bán kết có khả năng gặp hạt giống số 3 David Goffin và chung kết, Nole có thể đối đầu hạt giống số 2 Borna Coric.

Federer chia sẻ bí kíp dạy 4 con ngoan: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, huyền thoại người Thụy Sĩ - Roger Federer đã chia sẻ về cách giáo dục hai cặp con sinh đôi của mình:

"Tôi luôn nghĩ điều đó vào cuối ngày. Điều quan trọng nhất là giáo dục tốt và sự tôn trọng. Một cuộc sống trong sạch. Nếu bạn có những phẩm chất đó và quản lý nó để trao cho người khác. Đó là điều rất tốt." - Ông bố của 4 đứa trẻ chia sẻ.

"Tôi tin tưởng vào điều đó. Tôi thích dạy những điều như thế cho các con của mình. Tôi làm điều đó cả ngày. Tôi thường khuyên các con nói chuyện với nhau 1 cách bình tĩnh, luôn nói xin chào, bắt tay và nhìn thẳng vào mắt người khác. Nó thực sự đáng giá."

"Tôi hy vọng chúng là những công dân tốt, đó là mục tiêu của tôi." Tay vợt sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam nội dung đơn nam chốt lại.

"Quái vật Gorilla" hạ gục "The Joker" ấn tượng trên sàn UFC: Ở sự kiện UFC Fight Night 160 vừa kết thúc, Jared Cannonier - võ sĩ người Mỹ có biệt danh "The Killa Gorilla" đã xuất sắc giành chiến thắng ở hiệp 2 trước Jack Hermansson - đối thủ người Thụy Điển thường được gọi với nickname "The Joker" tại Royal Arena (Copenhagen, Đan Mạch) tại hạng cân middleweight nam.

, Jared Cannonier xuất sắc hạ gục Jack Hermansson

Kết quả các trận đấu tại UFC Fight Night 160: - Jared Connorier thắng Jack Hermansson (hạng middleweight nam) - Mark Madsen thắng Danilo Belluardo (hạng lightweight nam) - Gilbert Burns thắng Gunnar Nelson (hạng welterweight nam) - Ion Cutelaba thắng Khalil Rountree (hạng light heavyweight nam) - Ovince Saint Preux thắng Michal Oleksiejczuk (hạng light heavyweight nam) - Nicholas Dalby thắng Alex Oliveira (hạng welterweight nam)

Leclerc giành pole chặng thứ tư liên tiếp: Tay đua Ferrari Charles Leclerc đạt thành tích nhanh nhất ở vòng phân hạng Grand Prix Nga với một phút 31,628 giây trên đường đua Sochi hôm 28/9.

Leclerc giành pole ở Spa (Bỉ), Monza (Italy), Marina Bay (Singapore) và giờ là Sochi (Nga). Tay đua Monaco áp đảo các đối thủ ở cả ba vòng phân hạng Grand Prix Nga. Anh luôn đứng đầu mỗi khi thực hiện thành công vòng đua, dù chỉ cần một lượt đua ở Q1. Nhanh thứ hai và thứ ba vòng phân hạng lần lượt là Lewis Hamilton (Mercedes) và Sebastian Vettel (Ferrari) với 0,402 và 0,425 giây chậm hơn Leclerc.

Sao nữ Kenya kém nhất lịch sử vẫn vô địch marathon thế giới: Ruth Chepngetich, người Kenya, về nhất marathon nữ giải Vô địch Thế giới điền kinh đang diễn ra tại Doha hôm 27/9. Chepngetich, 23 tuổi, hoàn thành nội dung full marathon nữ (42,195 kilomet) và nhận huy chương vàng đầu tiên tại giải VĐTG 2019.

Nhưng theo Reuters, mốc 2 giờ 32 phút 43 giây mà chân chạy nữ Kenya vừa đạt được là thành tích về nhất kém nhất tại một giải vô địch thế giới. Thông số đó cũng kém xa thành tích cá nhân tốt nhất của chính cô, đồng thời là thành tích chạy marathon nhanh thứ ba thế giới với các VĐV nữ hiện tại - 2 giờ 17 phút 7 giây mà Chepngetich lập tại Dubai Marathon, UAE hồi tháng Một.