Tin thể thao HOT 17/7: Khỏi Covid-19, Djokovic đi du lịch Bosnia

Thứ Sáu, ngày 17/07/2020 00:15 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Sau khi khỏi Covid-19, Novak Djokovic cùng gia đình quyết định đi du lịch Bosnia.

Djokovic đi du lịch Bosnia

Sau khi khỏi Covid-19, Novak Djokovic cùng gia đình quyết định đi du lịch Bosnia. Tay vợt người Serbia tới thăm hàng loạt danh thắng của đất nước này và chụp hình cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, Djokovic quyết định giữ kín chuyến đi với truyền thông để gia đình được thoải mái.

Novak Djokovic trong chuyến du lịch tới Bosnia

Madrid Open cho phép khán giả vào sân

Theo trang Eurosport, giám đốc điều hành Madrid Open 2020, Feliciano Lopez cho biết giải đấu sẽ cho khán giả vào xem trực tiếp. Đây là phương án được nhiều giải đấu tính đến trong đó có Roland Garros. Ban tổ chức sẽ cho một số lượng nhất định khán giả (bằng khoảng 1/5 hoặc 1/6 sức chứa của SVĐ) và kiểm tra kỹ càng tại cửa ra vào SVĐ.

Dan Hooker muốn đấu Tony Ferguson

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tay đấm Dan Hooker thổ lộ mong muốn được đấu với nhà cựu vô địch UFC Tony Ferguson. Hooker tiết lộ “dù thắng hay thua thì nhiều khả năng tôi phải nhập viện là rất cao” nhưng vẫn muốn đấu bởi “đó là một trận đấu điên rồ”.

Brooklyn Nets “đen đủ đường”

CLB bóng rổ Brooklyn Nets đang là một những đội “không may mắn” nhất tại NBA. Do một số cầu thủ bị nhiễm Covid-19 nên CLB này quyết định chiêu mộ Michael Beasley dưới dạng chuyển nhượng tự do để đi đấu play-off tại Orlando vào cuối tháng này. Tuy nhiên, tay ném người Mỹ vừa được phát hiện dương tính với Covid-19 và bị trả về nhà. Brooklyn Nets lại phải tìm cầu thủ khác thay thế cho Beasley.

Caster Semenya nhận được sự đồng cảm

Caster Semenya, VĐV điền kinh người Nam Phi là một trường hợp đặc biệt của giới thể thao. Mặc dù cô mang giới tính nữ nhưng lại có hàm lượng hormone sinh dục nam cao bất thường. Bởi vậy, liên đoàn điền kinh quốc tế yêu cầu cô phải sử dụng thuốc giảm hormone sinh dục nam mới được thi đấu chuyên nghiệp trở lại. Mới đây, VĐV điền kinh người Anh Eilidh Doyle cho rằng Caster Semenya đã bị đối xử hà khắc hơn cả những VĐV sử dụng chất cấm.

