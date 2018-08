Tin thể thao HOT 15/8: "Cỗ máy knock-out" đòi xử "Gã hề"

Thứ Tư, ngày 15/08/2018 01:00 AM (GMT+7)

Điểm tin THỂ THAO Sự kiện:

(Tin thể thao) Võ sĩ Deontay Wilder muốn mặt đối mặt với Fury vào cuối tuần này.

"Cỗ máy knock-out" đòi xử "Gã hề"

Deontay Wilder có biệt danh "Cỗ máy knock-out" đang rất muốn “mặt đối mặt” với “Gã hề” Fury vào cuối tuần này, chưa phải để đấm nhau, mà để “nói chuyện cho ra lẽ”.

Wilder muốn đấu sớm với Fury

“Tôi không thể chờ đợi đến thời khắc được đối mặt với anh ta”, Wilder tâm sự, “Tôi phải thừa nhận, với tất cả sự thành thật, Fury sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn đối với tôi, và sẽ là một trận đấu khó khăn hơn tất thảy những gì mà người ta suy nghĩ hay tưởng tượng. Fury là một trong những võ sĩ giỏi nhất thế giới, và tôi cũng chỉ muốn người giỏi nhất đấu với người giỏi nhất!”.

Siêu sao McIlroy buồn chán vì không major năm 2018: Kết thúc PGA Championship với vị trí đồng hạng, ngôi sao người Bắc Ireland thừa nhận phong độ đáng quên ở các giải major mùa này. Trước đó, anh xếp đồng hạng 2 tại The Open và đứng thứ 5 ở The Masters, xen giữa là việc không qua nhát cắt US Open. Siêu sao này cũng mới vô địch một lần trong năm nay, ở giải Arnold Palmer Invitational.

5 chiến binh được thổi phồng nhất MMA hiện nay: Tờ Bleach Report liệt kê 5 võ sĩ được tung hô quá đà gồm võ sĩ bất bại Michael “Venom” Page, Colby Covington, Paige VanZant, Israel Adesanya và Nate Diaz. Trong đó, Diaz đã không thi đấu trong 2 năm, và chỉ thắng được 3 trong 7 trận đấu cuối cùng. Lý do chính khiến anh trở thành một biểu tượng nổi tiếng ngược tại MMA là vì anh đã quật ngã ngôi sao thể thao số 1, Conor McGregor.

SAO bóng chuyền phải ở nhà vì kinh phí hạn hẹp: Do hạn hẹp kinh phí, Tổng cục TDTT chỉ duyệt cho 2 đội tuyển nam và nữ mỗi đội 12 VĐV. Libero Lê Thị Thanh Liên được trả về và chờ đội tuyển nữ thi đấu xong Asiad 2018 sẽ tiếp tục hội quân vào đầu tháng 9 để lên đường tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á năm 2018 ở Thái Lan (thi đấu từ ngày 16/9 đến 22/9).

Theo lịch trình, đội tuyển nữ sẽ tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội cho đến ngày 17-8 sẽ lên đường sang Indonesia để chuẩn bị bước vào vòng đấu loại bảng B cùng các đội bóng Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Đài Bắc-Trung Hoa và Ấn Độ.