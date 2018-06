Tin thể thao HOT 10/6: Federer "né" Nadal, huyền thoại bênh vực

Chủ Nhật, ngày 10/06/2018 00:10 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Ngay khi bị GĐĐH Roland Garros chỉ trích Federer vì quyết định bỏ mùa giải đất nện, một huyền thoại đã lên tiếng bênh vực "Tàu tốc hành".

Huyền thoại đồng loạt ủng hộ Federer bỏ mùa giải đất nện: Roger Federer đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi mới đây Guy Forget - giám đốc điều hành Roland Garros tỏ ra thất vọng với quyết định rút lui năm thứ 2 liên tiếp của tay vợt 36 tuôi, đồng thời khẳng định "đó là quyết định đáng xấu hổ".

Boris Becker bảo vệ Federer giữa "bão" dư luận

Tuy nhiên nhiều huyền thoại làng banh nỉ đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực "Tàu tốc hành". Sau Andre Agassi, đến lượt Boris Becker cũng cho rằng việc hậu bối "buông" các giải đấu sân đất nện hoàn toàn hợp lí: "Quyết định của Federer hoàn toàn hợp lí. Với những gì cậu ấy đã đóng góp cho tennis, chúng ta không nên phán xét, đặc biệt là khi cậu ấy đã ở tuổi 36, cần sự hy sinh để giành thành tích cao hơn tại các mặt sân khác".

Nadal tiết lộ bí quyết trở thành "Vua đất nện": Trên báo giới, Rafael Nadal nói về sự khác biệt giữa cách đánh ở sân cỏ và sân đất nện, đồng thời tiết lộ bí quyết trở thành "Vua đất nện" nhờ kết hợp hài hòa lối đánh tấn công cùng khả năng phòng ngự cuối sân dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

"Để thi đấu trên mặt sân đất nện, bạn phải toàn diện ở cả thể lực, tinh thần lẫn chiến thuật. Bạn có thể kết hợp hài hòa lối chơi tấn công và phòng ngự. Sân cỏ thì sao? Bạn không thể thành công nếu chỉ chơi phòng ngự cuối sân".

Dự US Open, Tiger Woods sống trong siêu du thuyền triệu đô: Thay vì ở khách sạn, Tier Woods đã quyết định tạm trú trong một siêu du thuyền có tên Privacy suốt quãng thời gian tham dự US Open. Được biết, siêu du thuyền của huyền thoại làng golf thế giới trị giá tới 20 triệu đô la, đặt tại The Hampton - khu vực dành cho giới thượng lưu của thành phố New York và được xem là một trong những du thuyền tốt nhất thế giới.

Golf thủ bị phạt gậy vì... đánh chậm: Clemens Prader đã trở thành golf thủ đầu tiên trong lịch sử các giải thuộc hệ thống European Tour bị phạt vì đánh một đường bóng quá 4 giây so với thời gian quy định. Cụ thể, sự việc này diễn ra ở hố số 6 giải Shot Clock Masters tại nước Áo. Theo quy định ở các giải European Tour, các golf thủ chỉ có 40-50 giây để đánh một đường bóng.