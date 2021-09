Tin nóng tennis: Murray hạ "kẻ thế chân", ngã ngửa sao cứu 9 match-point

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 13:04 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Tham dự giải đấu ATP 250 tại Mỹ, cựu số 1 thế giới Andy Murray có khởi đầu hoàn hảo. Ở một số diễn biến khác, có tay vợt cứu 9 match-point vẫn không thoát thua, còn hai cựu số 1 đơn nữ WTA có chiến thắng ở giải đấu tại Mỹ.

Andy Murray khởi đầu suôn sẻ tại ATP 250 San Diego Open 2021

Sau US Open, Laver Cup không có sự kiện lớn diễn ra, trong tuần này có 2 sự kiện cấp độ ATP 250 ở đơn nam. Các tay vợt hàng đầu như Medvedev, Tsitsipas, Zverev không thi đấu trong tuần này.

Murray khởi đầu suôn sẻ ở giải tennis Mỹ

Ở giải San Diego đang diễn ra tại Mỹ, ngoài các hạt giống hàng đầu như Andrey Rublev, Casper Ruud, Felix Auger Aliassime, còn có Andy Murray, cựu số 1 thế giới.

Theo lịch thi đấu, ở vòng 1, Murray chạm trán Kei Nishikori, tuy nhiên do gặp vấn đề sức khỏe nên tay vợt Nhật Bản không thể thi đấu. Suất may mắn (thế chân) dành cho Denis Kudla (Mỹ), dù đang xếp hạng 94 cao hơn Murray (109) 15 bậc nhưng tay vợt 29 tuổi không thể so sánh đẳng cấp với tay vợt người Scotland.

Trận đấu chỉ kéo dài 1 giờ 9 phút, cựu số 1 thế giới Murray đánh bại đối thủ chủ nhà 6-3, 6-2, qua đó giành vé vào vòng 2 gặp hạt giống số 2 Casper Ruud (Na Uy). Các hạt giống từ 1 tới 4 không phải thi đấu vòng 1.

Set đấu kì lạ kéo dài tới 27 điểm

Song song với San Diego là sự kiện Sofia Open đang diễn ra tại Bulgaria. Kết thúc một số lượt trận ở vòng 1, tờ Tennis Head chọn ra set đấu mà họ coi là "vô lý" nhất để đưa tin.

Munar cứu 9 match-point nhưng vẫn thua

Đều không phải hạt giống nhưng Marcos Giron (Mỹ, hạng 69) và Jaume Munar (Tây Ban Nha, hạng 71) tạo ra một màn so tài nghẹt thở. Trận đấu 3 set, chỉ có set đầu có tie-break, tuy nhiên màn so tài kéo dài tới 2 giờ 51 phút.

Set đầu phần thắng thuộc về Munar (7-6(2)), sau đó tay vợt Mỹ gỡ hòa 1-1 (6-1) và kịch tính đẩy lên cao trào ở set cuối. Có tổng 27 điểm được ghi, trong đó có tới 11 lần hai tay vợt đưa tỉ số về 40-40, và Munar 9 lần cứu match-point (điểm trận đấu) nhưng cuối cùng thua vẫn hoàn thua.

Giành thắng lợi 6(2)-7, 6-1, 6-4 trước tay vợt Tây Ban Nha, Giron vào vòng 2 gặp hạt giống số 3 Alex de Minaur (Úc).

Hai cựu số 1 đơn nữ giành vé đi tiếp ở Chicago Fall

Giải đấu Chicago Fall Tennis Classic đang diễn ra ở Mỹ có 2 cựu số 1 đơn nữ tham dự. Tại vòng 1, hai cựu vương Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) và Victoria Azarenka (Belarus) đều giành quyền đi tiếp.

Muguruza có chiến thắng trước Ann Li (Mỹ) ở vòng 2 để đi tiếp vào vòng 3. Azarenka phải thi đấu từ vòng 1, cô hạ Zhang Shuai (Trung Quốc) để giành vé gặp Hailey Baptiste (Mỹ) tại vòng 2.

Hạt giống số 1 đơn nữ, Elina Svitolina sẽ đấu tay vợt Amanda Anisimova ở trận ra quân diễn ra hôm nay. Chicago Fall là sự kiện thuộc hệ thống WTA 500, diễn ra từ 28/9 tới 4/10.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-nong-tennis-murray-ha-34ke-the-chan34-nga-ngua-sao-cuu-9-m...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-nong-tennis-murray-ha-34ke-the-chan34-nga-ngua-sao-cuu-9-match-point-c28a16489.html