"Thánh rắc muối" làm phiền Messi, được người đẹp Spiranac ủng hộ

Cúp Vàng World Cup không phải ai cũng sờ vào được, ngoài cầu thủ cùng ban huấn luyện hai đội bóng dự chung kết thì chỉ có những quan chức trao giải mới có quyền này. Nhưng sau trận chung kết World Cup 18/12 tại Qatar, có một người đàn ông xuống tận sân làm phiền Lionel Messi và các cầu thủ Argentina.

Spiranac (ảnh bên phải) muốn "Thánh rắc muối" trở thành nhân vật sẽ trao giải quan trọng cho McIlroy vào năm 2023

Không hiểu bằng cách nào Nusret Gokce thường được gọi Salt Bae (Thánh rắc muối) đã có mặt dưới sân để tiến tới ăn mừng cùng Messi cùng các đồng đội của anh. Khi không trở thành nhân vật trung tâm, "Thánh rắc muối" còn có hành động kéo tay Messi để xin chụp ảnh, sau đó Bae còn tiến tới ôm cúp chụp ảnh với nhiều cầu thủ khác...

Điều này khiến khán giả vô cùng khó chịu, Salt Bae không nên có mặt tại sân và càng không nên chen vào chụp ảnh như vậy. Hành động của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ bị chỉ trích là làm phiền, có thể tạo ra rắc rối trong những sự kiện tiếp theo. Salt Bae là người bạn của chủ tịch FIFA Giovanni Infantino, có lẽ vì điều này nên anh được xuống sân, nhưng đây là tiền lệ bị nhiều người chỉ trích cần loại bỏ ngay.

Trái với ý kiến của số đông, người đẹp làng Golf, Paige Spiranac không cảm thấy khó chịu mà còn ủng hộ Salt Bae, người sắp tới có thể là nhân vật quan trọng tại sự kiện (trao giải cho VĐV) tại The Masters 2023.

Người đẹp Golf hy vọng tại sự kiện The Masters tháng 4/2024, Rory McIlroy sẽ bước lên ngôi vô địch lần đầu tiên và một trong những người trao giải cho anh là "Thánh rắc muối" Salt Bae. Theo người đẹp nước Mỹ, đó là cái kết hoàn hảo chẳng kém gì việc Messi vô địch World Cup.

McIlroy là một trong những tay Golf xuất sắc nhất thế giới trong thập kỷ qua, từng có 95 tuần giữ vị trí số 1 thế giới. Anh đã hai lần giành chức vô địch PGA, cũng như giành chiến thắng ở US Open và The Open. Nhưng anh vẫn vô duyên với The Masters và tất cả đều kỳ vọng cơ thủ Bắc Ailen sẽ sưu tập bộ danh hiệu major championships vào năm 2023.

